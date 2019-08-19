19.08.2019, 16:30

Поправка к закону: выпускники прикладных вузов будут получать степень бакалавра

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Поправка к закону: выпускники прикладных вузов будут получать степень бакалавра
Foto: Oliver Tsupsman

В сентябре вступает в силу новый закон о высших учебных заведениях, по которому студенты, поступившие в прикладной вуз, по окончании будут получать степень бакалавра.

По словам исполнительного директора Эстонского университета предпринимательства Майнор Кристьяна Оади, до этого заканчивающие практическую учебную программу выпускники получали диплом о прикладном высшем образовании, а заканчивающие академическую программу — степень бакалавра.

”Теперь все, кто начнет учиться в университете этой осенью, по окончанию получат степень бакалавра”, — сказал он.

Он отметил, что разница между бакалавриатом и специалитетом заключается только в том, что во втором случае специальности более практичны и более связаны с рынком труда. До настоящего момента разница в видах дипломов вызывала неразбериху, особенно за границей.

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