10.11.2020, 08:58

Попов: вакцину от коронавируса могут доставить в Эстонию в первом полугодии 2021 года

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первыми ее получат медработники
EST
Eriolukorra kriisibriif 08.04.2020
Foto: Jaanus Lensment

При благоприятном стечении обстоятельств первая партия вакцины от коронавируса может быть доставлена в Эстонию в первом полугодии 2021 года, считает медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов.

Попов напомнил, что у Эстонии заключены предварительные договоренности на покупку вакцины с двумя производителями, пишет RusERR.

"Если все пойдет хорошо, а мы знаем, что третья фаза тестирования этих вакцин еще не завершена, то, вероятно, в первом или втором квартале 2021 года они будут доставлены в Эстонию", - сказал Аркадий Попов и добавил, что если третья фаза тестирования завершится успешно, то после обнародования результатов кампании могут получить разрешение на производство и продажу вакцины.

По словам Попова, в Эстонии в первую очередь следует вакцинировать медицинских работников: "Тем самым мы сможем обеспечить устойчивость системы здравоохранения".

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По словам Попова, во всем мире вакцинирование будет проходить поэтапно, что займет не менее года.

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