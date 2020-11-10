Попов: вакцину от коронавируса могут доставить в Эстонию в первом полугодии 2021 года

Попов напомнил, что у Эстонии заключены предварительные договоренности на покупку вакцины с двумя производителями, пишет RusERR.
"Если все пойдет хорошо, а мы знаем, что третья фаза тестирования этих вакцин еще не завершена, то, вероятно, в первом или втором квартале 2021 года они будут доставлены в Эстонию", - сказал Аркадий Попов и добавил, что если третья фаза тестирования завершится успешно, то после обнародования результатов кампании могут получить разрешение на производство и продажу вакцины.
По словам Попова, в Эстонии в первую очередь следует вакцинировать медицинских работников: "Тем самым мы сможем обеспечить устойчивость системы здравоохранения".
По словам Попова, во всем мире вакцинирование будет проходить поэтапно, что займет не менее года.
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