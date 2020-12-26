Попов: подавляющее большинство медработников относится к вакцинации от Covid-19 положительно(3)
Вакцинация медицинских работников от Covid-19, которая начнется в Эстонии с 27 декабря, облегчит работу медиков и снизит риски, передает RusERR.
Вакцинация медицинских работников от Covid-19, которая начнется в Эстонии с 27 декабря, облегчит работу медиков и снизит риски, передает RusERR.
"Мы будем иметь в строю много медиков, что очень важно для обеспечения своевременной помощи пациентам и работы медучреждений", — сказал председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов в интервью радионовостям ERR.
"Медики, как и другие люди, могут иметь различное мнение о вакцинации и по поводу конкретных вакцин. Решение о вакцинации — добровольное. Думаю, что подавляющее большинство медработников относится к вакцинации положительно. Согласно результатам опроса, проведенного среди работников системы экстренной медицины, интенсивной терапии, отделений для пациентов с Covid-19, 75% респондентов настроены положительно и хотели вакцинироваться в первую очередь, — сказал Попов. — Медики сознают, насколько важно, чтобы больницы, скорая помощь и центры семейной медицины работали в полном объеме".
Он отметил, что вакцинация обеспечивает определенный уровень иммунной защиты, но не исключает того, что человек может заболеть: "Однако если человек заболевает после вакцинации, то болезнь протекает в легкой форме, человек быстро поправляется и возвращается в строй. Потому что иммунная система быстро справляется с попадающим в организм вирусом. Полностью отказываться от средств защиты нельзя, но уровень защитного обмундирования медиков после вакцинации, а также тех, которые переболели, может быть ниже".
Аркадий Попов призвал медиков вакцинироваться и отметил, что руководители больниц должны подать пример своим сотрудникам.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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