Попов: подавляющее большинство медработников относится к вакцинации от Covid-19 положительно

"Мы будем иметь в строю много медиков, что очень важно для обеспечения своевременной помощи пациентам и работы медучреждений", — сказал председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов в интервью радионовостям ERR.

"Медики, как и другие люди, могут иметь различное мнение о вакцинации и по поводу конкретных вакцин. Решение о вакцинации — добровольное. Думаю, что подавляющее большинство медработников относится к вакцинации положительно. Согласно результатам опроса, проведенного среди работников системы экстренной медицины, интенсивной терапии, отделений для пациентов с Covid-19, 75% респондентов настроены положительно и хотели вакцинироваться в первую очередь, — сказал Попов. — Медики сознают, насколько важно, чтобы больницы, скорая помощь и центры семейной медицины работали в полном объеме".

Он отметил, что вакцинация обеспечивает определенный уровень иммунной защиты, но не исключает того, что человек может заболеть: "Однако если человек заболевает после вакцинации, то болезнь протекает в легкой форме, человек быстро поправляется и возвращается в строй. Потому что иммунная система быстро справляется с попадающим в организм вирусом. Полностью отказываться от средств защиты нельзя, но уровень защитного обмундирования медиков после вакцинации, а также тех, которые переболели, может быть ниже".

Аркадий Попов призвал медиков вакцинироваться и отметил, что руководители больниц должны подать пример своим сотрудникам.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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