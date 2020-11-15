Попов: больничные места для пациентов с COVID-19 заполнены на 50%

На сегодняшний день в Эстонии насчитывается около 2240 больных коронавирусом, 75 из них госпитализированы.

Еще месяц назад в эстонских больницах для больных COVID-19 было отведено всего 79 мест в общих палатах и 14 — в отделениях интенсивной терапии. Это означает, что с нынешним количеством госпитализированных возможности больниц были бы практически исчерпаны. Однако с разрастанием эпидемии больницы пересмотрели положение дел и увеличили количество мест для пациентов с COVID-19.

Как сообщил Попов, сейчас в общих палатах имеется 159 мест и 30 мест в палатах интенсивной терапии, а в понедельник будет создано еще 30 мест.

”Сейчас больничные места заполнены примерно на 50%”, — отметил Попов.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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