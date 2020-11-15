Попов: больничные места для пациентов с COVID-19 заполнены на 50%

За последний месяц количество мест, предназначенных для пациентов с коронавирусом, в эстонских больницах увеличилось вдвое, так что недостатка койках сейчас не наблюдается, сказал руководитель медицинского штаба Департамента здоровья Аркадий Попов Forte.
На сегодняшний день в Эстонии насчитывается около 2240 больных коронавирусом, 75 из них госпитализированы.
Еще месяц назад в эстонских больницах для больных COVID-19 было отведено всего 79 мест в общих палатах и 14 — в отделениях интенсивной терапии. Это означает, что с нынешним количеством госпитализированных возможности больниц были бы практически исчерпаны. Однако с разрастанием эпидемии больницы пересмотрели положение дел и увеличили количество мест для пациентов с COVID-19.
Как сообщил Попов, сейчас в общих палатах имеется 159 мест и 30 мест в палатах интенсивной терапии, а в понедельник будет создано еще 30 мест.
”Сейчас больничные места заполнены примерно на 50%”, — отметил Попов.
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