Попавшая в страшную аварию машина спасателей восстановлению не подлежит. На покупку новой просят почти полмиллиона евро

В последний день прошлого года рано утром с машиной Спасательного департамента произошла тяжелая авария, когда, реагируя на ДТП, спасательное транспортное средство съехало с дороги. В аварии пострадали все четверо находившихся в кабине спасателей, и их доставили в больницу. К тому же была сильно повреждена и машина.

Стоимость восстановления, как утверждается, превышает до 60% стоимости новой машины, поэтому Спасательный департамент не считает разумным восстанавливать аварийную машину. "В соответствии с общей практикой страхования тоже не восстанавливают машины с такими повреждениями, а приобретают новую машину. Стоимость новой основной машины Scania составляет 440 000 евро", — сказано в письме генерального директора Спасательного департамента Куно Таммеару.

Вдобавок к покупке спасательной машины Спасательный департамент просит денег на восстановление контейнера-цистерны, который был поврежден в ходе транспортировки. "Контейнер помогает поддерживать непрерывное снабжение водой на спасательных событиях и, таким образом, является важным компонентом для быстрого разрешения спасательных событий. Стоимость восстановления контейнера-цистерны составляет 98 000 евро ", — значится в письме.