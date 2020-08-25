Поножовщины можно было избежать? На бары в Ласнамяэ, возле которых зарезали человека, постоянно жалуются

”30 лет живу на Ляэнемере теэ. Там рядом 4 садика, 2 школы, парки, кафе, магазины. И постоянно возле этих баров пьянки, драки, шум, брань, — рассказывает RusDelfi житель Ласнамяэ Кирилл. — Писали в управу, Марии Юферевой, Андресу Вяэну, Владимиру Свету, мэру Михаилу Кылварту, но все равно ничего не меняется. Каждое утро субботы под окнами ругаются матом, дерутся, пьют, громко слушают музыку. Недавно перед моим окном избили человека, я вызывал скорую помощь. Мы все в шоке”.

По словам Кирилла, хорошую улицу превратили в кабак. Каждые выходные приходится вызывать полицию. Все соседи недовольны ситуацией. ”Полиция говорит: обращайтесь в управу. В управе говорят: мы ничего сделать не можем”, — пишет неравнодушный житель Таллинна.

Läänemere tee 30 Foto: Priit Simson

По адресу Ляэнемере теэ, 30 находятся три бара: Well cafe club, Disco Bar "Kolin”, Baar Kardenn. Последние два на выходных работают 24 часа в сутки. Первый — до 4 утра. RusDelfi не удалось дозвониться до владельцев кафе.

В интернете можно найти отзывы об этих заведениях: ”Тут я лишился 3-х зубов, но это того стоило”, ”Можно хорошо провести время, все красиво”, ”Быдло-бар, нормальным людям там делать нечего”.

Логично, что систематические гулянки до утра, плюс алкоголь и обилие круглосуточных заведений с большими колонками не могут нравиться жителям спального района. Но ситуация в прошлую субботу накалилась до предела: зарезали человека. Предположительно конфликт начался в баре, а закончился на улице, а для одного из участников и вовсе на кладбище.

Как сообщила полиция, сообщение о потасовке поступило в 8 часов утра. На 26-летнего мужчину напали с ножом, после он скончался в больнице. В ходе драки пострадали еще двое: 31-летняя женщина и 39-летний мужчина, они на домашнем лечении. Трое подозреваемых покинули место происшествия.

”На сегодняшний день известно, что один из подозреваемых уже имеет судимость за убийство, всех троих неоднократно наказывали в уголовном порядке. Пока нет заключительного документа от полиции, сложно связывать убийство с работой вышеупомянутых заведений. Я никого не оправдываю, просто хочу разграничить это”, — оперативно отозвался на запрос RusDelfi cтарейшина Ласнамяэ Владимир Свет.