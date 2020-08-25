Поножовщины можно было избежать? На бары в Ласнамяэ, возле которых зарезали человека, постоянно жалуются

Возле бара в Ласнамяэ в субботу утром зарезали человека. Читатели RusDelfi рассказали, что уже давно жалуются на гулянки, а власти и полиция не реагируют.
”30 лет живу на Ляэнемере теэ. Там рядом 4 садика, 2 школы, парки, кафе, магазины. И постоянно возле этих баров пьянки, драки, шум, брань, — рассказывает RusDelfi житель Ласнамяэ Кирилл. — Писали в управу, Марии Юферевой, Андресу Вяэну, Владимиру Свету, мэру Михаилу Кылварту, но все равно ничего не меняется. Каждое утро субботы под окнами ругаются матом, дерутся, пьют, громко слушают музыку. Недавно перед моим окном избили человека, я вызывал скорую помощь. Мы все в шоке”.
По словам Кирилла, хорошую улицу превратили в кабак. Каждые выходные приходится вызывать полицию. Все соседи недовольны ситуацией. ”Полиция говорит: обращайтесь в управу. В управе говорят: мы ничего сделать не можем”, — пишет неравнодушный житель Таллинна.
По адресу Ляэнемере теэ, 30 находятся три бара: Well cafe club, Disco Bar "Kolin”, Baar Kardenn. Последние два на выходных работают 24 часа в сутки. Первый — до 4 утра. RusDelfi не удалось дозвониться до владельцев кафе.
В интернете можно найти отзывы об этих заведениях: ”Тут я лишился 3-х зубов, но это того стоило”, ”Можно хорошо провести время, все красиво”, ”Быдло-бар, нормальным людям там делать нечего”.
Логично, что систематические гулянки до утра, плюс алкоголь и обилие круглосуточных заведений с большими колонками не могут нравиться жителям спального района. Но ситуация в прошлую субботу накалилась до предела: зарезали человека. Предположительно конфликт начался в баре, а закончился на улице, а для одного из участников и вовсе на кладбище.
Как сообщила полиция, сообщение о потасовке поступило в 8 часов утра. На 26-летнего мужчину напали с ножом, после он скончался в больнице. В ходе драки пострадали еще двое: 31-летняя женщина и 39-летний мужчина, они на домашнем лечении. Трое подозреваемых покинули место происшествия.
”На сегодняшний день известно, что один из подозреваемых уже имеет судимость за убийство, всех троих неоднократно наказывали в уголовном порядке. Пока нет заключительного документа от полиции, сложно связывать убийство с работой вышеупомянутых заведений. Я никого не оправдываю, просто хочу разграничить это”, — оперативно отозвался на запрос RusDelfi cтарейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
Затем он ответил на критику Кирилла. ”Управа Ласнамяэ постоянно занимается проблемой баров по адресу Ляэнемере теэ, 30, — утверждает Свет. — Мы неоднократно пытались воздействовать на Департамент полиции и погранохраны. Только полиция может каким-либо образом повлиять на шум, драки и пьянство. Например, по закону, полиция может изъять музыкальную технику, чтобы бар не нарушал общественный порядок”.
Собирается ли полиция избавить от вечерней головной боли местных жителей, и соответственно, не допустить утреннего похмелья у посетителей?
Как ответили RusDelfi в полиции, лишить конкретное предприятие лицензии на продажу алкоголя полиция не может. Но о проблеме около Läänemere Keskus правоохранительные органы знают с 2018 года. "Людям мешала как громкая музыка из находящихся в центре баров и шум от компаний, выходящих из баров. Также были и вызовы непосредственно и на номер 112 о драках и конфликтами между клиентами баров", — поясняет комиссар Ида-Харьюского отделения полиции Сергей Никифоров.
По его словам, в этом году было около 40 вызовов, из них большинство с 12 ночи до 5 часов утра. "Мы просим людей обязательно сообщать сразу же обо всех нарушениях общественного порядка на номер 112, чтобы патруль мог как можно быстрее отреагировать и вмешаться в ситуацию", — добавляет Никифоров.
Полицейские Ида-Харьюского отделения полиции неоднократно встречались как с представителем Läänemere Keskus, так и с представителями местного самоуправления, чтобы обсудить, каким образом можно сократить время работы данных увеселительных заведений.
"Ни управы, ни городские власти не выдают разрешение на работу баров. Мы не можем забрать лицензию. Единственное, как город может улучшить ситуацию — ограничить время продажи алкоголя. А в определенных местах, где много проблем, сделать это особенно жестко", — отмечает Владимир Свет.
Споры о запрете на ночную продажу алкоголя в Таллинне длятся уже год. Мэр Михаил Кылварт предложил запретить наливать в барах с 2-х до 6-ти часов утра в будни, и с 3-х до 7-ми часов утра по выходным. Законопроект несколько раз пытались дополнить сами инициаторы, Горсобрание так его и не приняло. Обсуждение продолжится осенью.
Старейшина Свет считает, что именно это решение поможет уменьшить количество шума и драк из-за алкоголя: ”К сожалению, при всем моем личном желании, у управы нет полномочий закрыть какое-либо заведение или запретить там продавать алкоголь”. Полиция же надеется, что вскоре по инициативе местного самоуправления состоится встреча, в которой примут участие все заинтересованные стороны, в том числе представители баров, центра, полиции, а также квартирных товариществ, и что эта встреча поможет найти решение, которое нормализует ситуацию.
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