ПОНОЖОВЩИНА В ЛАСНАМЯЭ| Соседи рассказали о злополучной квартире: там постоянно пьянствовали, все это видела и девочка

21 апреля около 11 часов в полицию поступил вызов из столичного района Ласнамяэ: в одной из квартир на улице Анни 35-летний мужчина ударил ножом 28-летнего мужчину, 31-летнюю женщину и 34-летнего мужчину. В ходе поножовщины 28-летний мужчина от полученных ранений скончался на месте. Соседи вспоминают, что в квартире часто находились люди в нетрезвом состоянии и создавали проблемы другим жильцам подъезда. В квартире также проживала девочка лет 11.
Жильцы дома отмечают, что после происшествия в подъезде было много крови. К вечеру полиция даже забрала ковер, потому что он весь был в крови. В тот день в крови был и лифт, и общий коридор.
"Полиция приехала оперативно и всех вывела из квартиры. Убитого вообще не видели как вынесли. Поняли, что там кто-то умер, только когда у подъезда стояла машина для перевозки тел", — вспоминают свидетели воскресное утро.
По словам соседей, жильцы и гости квартиры, где произошла трагедия, часто употребляли алкоголь. "К ним постоянно табором ходили разные пьяные люди. Они бухали без остановки. Затем могли пропасть на две недели, а потом возвращались и бухали с новой силой", — рассказали соседи.
Соседи в лицо не помнят погибшего: "Судя по фото в соцсети, он выглядел хорошо. Трудно определить, приходил ли он раньше, так как всех их мы видели только в пьяном угаре".
Гости злополучной квартиры часто ошибались номером квартиры и звонили в соседние, жильцам подъезда приходилось выключать на ночь домофоны. Со слов очевидцев, в квартире проживала женщина, судя по всему с дочкой, с виду которой лет 11.
"И мужчины там жили. Обычно там находились трое взрослых и девочка", — говорят соседи.
Сейчас квартира, в которой произошла поножовщина, опечатана. На лестничной площадке у дверных ковриков в некоторых местах еще остались следы крови.