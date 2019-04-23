ПОНОЖОВЩИНА В ЛАСНАМЯЭ| Соседи рассказали о злополучной квартире: там постоянно пьянствовали, все это видела и девочка

Жильцы дома отмечают, что после происшествия в подъезде было много крови. К вечеру полиция даже забрала ковер, потому что он весь был в крови. В тот день в крови был и лифт, и общий коридор.

"Полиция приехала оперативно и всех вывела из квартиры. Убитого вообще не видели как вынесли. Поняли, что там кто-то умер, только когда у подъезда стояла машина для перевозки тел", — вспоминают свидетели воскресное утро.

По словам соседей, жильцы и гости квартиры, где произошла трагедия, часто употребляли алкоголь. "К ним постоянно табором ходили разные пьяные люди. Они бухали без остановки. Затем могли пропасть на две недели, а потом возвращались и бухали с новой силой", — рассказали соседи.

Соседи в лицо не помнят погибшего: "Судя по фото в соцсети, он выглядел хорошо. Трудно определить, приходил ли он раньше, так как всех их мы видели только в пьяном угаре".

Гости злополучной квартиры часто ошибались номером квартиры и звонили в соседние, жильцам подъезда приходилось выключать на ночь домофоны. Со слов очевидцев, в квартире проживала женщина, судя по всему с дочкой, с виду которой лет 11.

"И мужчины там жили. Обычно там находились трое взрослых и девочка", — говорят соседи.

Сейчас квартира, в которой произошла поножовщина, опечатана. На лестничной площадке у дверных ковриков в некоторых местах еще остались следы крови.