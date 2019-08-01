Поможем? Маленькому Сандеру жизненно необходим медицинский откашливатель

4-летний Сандер нуждается в помощи неравнодушных людей. Мальчику жизненно необходим специальный медицинский откашливатель, который позволил бы ему реже оказываться в больницу с тяжелыми инфекциями.
Сандер родился глубоко недоношенным. Он пережил инфаркт мозга. Также у него нарушены глотательная и отхаркивательная функции, в связи с чем часть проглатываемой им слюны попадает в легкие и образуются инфекции. По словам врачей, этого можно было бы избежать при помощи специального аппарата, который стоит 6000 евро. Эта сумма для семьи слишком большая.
Помочь мальчику можно пожертвованием на счет Детского фонда Клиники Тартуского университета:
Получатель: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
Пояснение: Sander
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607
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