Поможем? Маленький Александр нуждается в пересадке стволовых клеток в Англии

Из-за болезни организм мальчика очень восприимчив к различным возбудителям болезней, в связи с чем он нуждается в постоянной замене антител и лечении инфекций. Несмотря на лечение, дети с таким диагнозом крайне подвержены разного рода инфекциям, что сокращает их жизнь и ухудшает качество жизни.
Лечение Александра в Англии займет полгода. Транспортные расходы и расходы на проживание составят 8300 евро, в связи с чем семья мальчика просит помощи у неравнодушных людей.
В Эстонии с таким диагнозом пересадка не показана. Английский центр иммунологии при детской больнице Ньюкасла готов принять мальчика уже в августе. Больничная касса расходы на лечение в Англии оплатит, но расходы на проживание и размещение нужно будет покрыть семье мальчика. В связи с этим Детский фонд Клиника Тартуского университета открыл сбор средств.
Помочь мальчику можно пожертвованием на счет SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, указав в пояснении ”Alexander”:
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607
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