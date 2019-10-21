Поможем Катерине выздороветь! Страдающая от тяжелого заболевания девушка выставила на аукцион свою картину

С помощью замечательных жертвователей Детского Фонда Клиники Тартуского университета Катерина получала чрезвычайно дорогое лечение Экулизумабом, или Солирисом, который Больничная касса при заболевании почек не компенсирует. Одна лечебная доза, в которой нуждается Катерина, вместе с налогами стоит 13 100 евро. Сейчас молодая девушка нуждается в этом лечении каждую вторую неделю. Детский фонд помог с помощью замечательных жертвователей в покупке лекарств стоимостью более 200 000 евро. Суммой 10 000 евро поддержало лечение Катерины городское правление, и это крупнейшее пособие, выплаченное самоуправлением, в истории Детского фонда. Благодаря этому лекарству состояние Катерины улучшилось настолько, что она попала в список ожидания на пересадку почек. 19 сентября врачи Клиники Тартуского университета пересадили почку. Первые недели после пересадки показали, что почка работает и состояние Катерины существенно улучшилось.

Повторно проведённый консилиум эстонских врачей вместе с их немецкими коллегами решил, что лечение Солирисом нужно продолжать ещё в течение примерно полугода. Детский фонд очень надеется, что в начале следующего года финансирование этого лекарства возьмёт на себя с плеч жертвователей Больничная касса. Но до нового года ещё целых три месяца, а лечебный план, составленный для Катерины, стоит 78 600 евро.

Принять участие в аукционе можно на странице ЦУ Детского фонда Клиники Тартуского университета в Фейсбуке https://www.facebook.com/lastefond/, указав сумму в комментарии. Аукцион заканчивается завтра вечером в 23:59 и предложенную окончательную сумму следует перевести на расчётный счёт Детского фонда, указав в пояснении ”Аукцион Катерины”. Спасибо, что помогаете нам помогать!

Катерине можно помочь, позвонив на благотворительный номер телефона Детского фонда, и выбранная вами сумма пожертвования будет добавлена в текущий счёт за телефон. Для пожертвования подходящей суммы следует позвонить на соответствующий номер телефона:

позвонив на 9005025, пожертвуешь 5 евро;

позвонив на 9005100, пожертвуешь 10 евро;

позвонив на 9005500, пожертвуешь 50 евро.

Помочь можно также, сделав перевод на благотворительный счёт Детского фонда Клиники Тартуского университета и написав в пояснении ”Katerina”

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607

ЦУ Детский фонд клиники Тартуского университета является одной из старейших и крупнейших благотворительных организаций при детских больницах по всей Эстонии, которая начиная с 2000 года при помощи пожертвователей поддерживала закупку оборудования для различных больниц, а также поддержала детей, нуждающихся в особом лечении или уходе, и их семьи на сумму в общей сложности более 5 миллионов евро. Помочь больным детям можно, став постоянным жертвователем по адресу https://www.lastefond.ee/pusiannetus/vormista-pusiannetus/. Чтобы подать заявление о получении пособия или сообщить о нуждающихся в помощи, пишите по адресу электронной почты info@lastefond.ee.