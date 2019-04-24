Помощник Путина: многое в поведении эстонской стороны для нас неприемлемо, но диалог лучше, чем отсутствие контактов

"У нас, конечно, остаются разногласия, остаются многие проблемы, в том числе в международных отношениях, многое в поведении эстонской стороны для нас неприемлемо, — цитирует ТАСС Ушакова. — Но все-таки диалог лучше, чем отсутствие контактов на высоком и высшем уровне". Ушаков добавил, что визави российского лидера также согласилась с такой постановкой вопроса, в результате состоялся откровенный, деловой и конструктивный диалог.

Представитель Кремля отметил, что обсуждалась ситуация на Балтике и в Северной Европе. "Затрагивались конкретные вопросы, в частности, эстонцы просили нас поддержать кандидатуру своей страны на выборах постоянных членов Совета Безопасности ООН на период 2020-2021 годов, — уточнил он. — Эта тема обсуждалась, но, естественно, как и другие постоянные члены Совбеза ООН, мы не раскрываем мотивы своего голосования".

Предметом обсуждения состоявшихся переговоров был также вопрос о вступлении в силу пограничных договоров, которые были подписаны в 2014 году, но пока еще не были ратифицированы с обеих сторон. "Естественно, затрагивалось и положение русскоязычного населения. Эта тема постоянная, она нас волнует, она важна", — заключил Ушаков.