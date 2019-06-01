Помощник министра финансов США обсудил в Таллинне спорный жест политиков EKRE

В ходе встречи с главой правительства ЭР гость сделал ремарку относительно скандального жеста, который использовали члены фракции EKRE Руубен Каалеп, Март и Мартин Хельме.

”Беллингли в дружеском тоне под самый конец встречи поднял эту тему”, — заметил руководитель бюро премьер-министра Йоханнер Мерилай. ”Он рассказал о жесте, который показали некоторые наши политики. И объяснил, что ассоциируется с этим жестом в США”, — добавил Мерилай.

Речь шла о жесте, который длительное время означал ”О-кей”, но в последнее время стал также знаком превосходства белой расы, который используют расисты.

Биллингсли является помощником министра финансов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Он находился в Эстонии 16-19 мая.