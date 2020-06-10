Помощь пострадавшим от кризиса: Таллинн разработал дополнительные льготы по оплате детского сада

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, освобождением от платы за детский сад город, в первую очередь, хочет поддержать нуждающихся в помощи и поддержке родителей.

”При разработке дополнительных льгот по оплате детского сада исходили из того, чтобы их можно было применить не только сейчас и во время кризиса, но они были бы нужны и поддерживали родителей и в будущем, — прокомментировал Вадим Белобровцев. — Чем больше в семье детей, тем выше расходы и это мы учли при разработке пособия”.

Вице-мэр добавил, что новая мера помощи коснется, по предварительной оценке, 1500 детей и на это запланировано более 1,2 млн евро.

По состоянию на март, в спецгруппы муниципальных детских садов Таллинна ходило 723 ребенка с особыми образовательными потребностями. В том же объеме, что и посещающих муниципальные детские сады детей, город планирует поддержать и ходящих в частные детские сады детей с особыми образовательными потребностями.

Если сейчас у родителей детей из малообеспеченных семей есть возможность получить льготу при оплате за детский сад в объеме от 10 до 80%, которую назначает директор и согласует ее с попечительским советом садика, то теперь родители смогут получить 100-процентное освобождение от оплаты за место на основании поданного в управу района города заявления.

У семьи есть право на освобождение оплаты за место в детском саду, если доход на первого члена семьи меньше действующего размера минимальной заработной платы (584 евро в месяц), а доход каждого следующего члена семьи ниже 80% действующего размера минимальной заработной платы (467 евро в месяц). Это значит, что ходатайствовать о льготах при оплате места в детском саду сможет, например, родитель, в одиночку воспитывающий двоих детей и зарабатывающий менее 1500 евро.

”Такое определение доходов будет помогать как получающим небольшую зарплату, родителям-одиночкам, так и многодетным семьям, то есть пособие будет направлено конкретным нуждающимся в помощи” — сказал Вадим Белобровцев.

Также вице-мэр подчеркнул, что вдобавок к дополнительным мерам и освобождению от платы за место, в столичных детских садах годами действуют и многие другие льготы.