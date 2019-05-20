20.05.2019, 17:01
Помогите! В Хаабернеэме пропала слепая кошка
В Хаабернеэме, в доме по адресу Мянни теэ, 6 пропала кошка. Она откликается на имя ”Мымми”. Кошка слепая и, скорее всего, очень напугалась и где-нибудь спряталась.
В Хаабернеэме, в доме по адресу Мянни теэ, 6 пропала кошка. Она откликается на имя ”Мымми”. Кошка слепая и, скорее всего, очень напугалась и где-нибудь спряталась.
Если вы увидите изображенное на фотографии животное, то, пожалуйста, сообщите об этом по номеру 55632921. Животное чипировано.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.