Помогите! В Хаабернеэме пропала слепая кошка

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Foto: Kuvatõmmis / Facebook

В Хаабернеэме, в доме по адресу Мянни теэ, 6 пропала кошка. Она откликается на имя ”Мымми”. Кошка слепая и, скорее всего, очень напугалась и где-нибудь спряталась.