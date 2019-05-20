20.05.2019, 17:01

Помогите! В Хаабернеэме пропала слепая кошка


rus.delfi.ee
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Помогите! В Хаабернеэме пропала слепая кошка
Foto: Kuvatõmmis / Facebook

В Хаабернеэме, в доме по адресу Мянни теэ, 6 пропала кошка. Она откликается на имя ”Мымми”. Кошка слепая и, скорее всего, очень напугалась и где-нибудь спряталась.

Если вы увидите изображенное на фотографии животное, то, пожалуйста, сообщите об этом по номеру 55632921. Животное чипировано.

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