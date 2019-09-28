Помогите управе придумать название для обновленного таллиннского виадука!

Виадук протяженностью 227 метров построен над первым в Эстонии круговым перекрестком, который регулируют светофоры. До первого октября все таллиннцы могут предлагать свои варианты названия для виадука. Также можно предлагать названия для пешеходных туннелей, проходящими под Палдиским шоссе и Эхитаяте теэ.

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги отмечает, что круговая развязка - важный транспортный узел как для Таллинна и Хааберсти, так и для жителей близлежащих волостей. Благодаря ему сообщение с городом стало более плавным и быстрым. «Конкурс для поиска названия был организован для привлечения жителей к этому процессу, чтобы имя было так сказать «из народа». Приятно, что у виадука и подземных туннелей будут собственные «имена», по которым их будут узнавать жители и гости района», - объяснил Ханимяги.

Варианты названий можно принести до 1 октября в управу Хааберсти и в информационный стол центра Rocca al Mare. В интернете предложения можно оставлять на странице: www.roccaalmare.ee/nimekonkurss.

Название должно быть на эстонском, известно в местных кругах и подчеркивать культурное наследие. Название не может быть цифрой или состоять из нескольких слов.

Присланные варианты будут опубликованы в октябрьском номере Курьера Хааберсти, после чего городская комиссия по топонимике выберет лучшие варианты, которые примут участие в народном голосовании. Окончательное название станет известно в декабре на приуроченном к этому мероприятии в торговом центре Rocca al Mare, где так же пройдет награждение.

Перекресток Хааберсти недавно прошел основательную перестройку. Работы начались в мае позапрошлого года, общая стоимость строительных работ составила 20,2 миллиона евро.