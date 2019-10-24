”Помогите, убивают!” Мужчина утверждает, что смертельно болен, а врачи просто отправили его домой умирать

Мужчина оказался на приеме у врача-специалиста клиники Катрин Лаботкин. Анализы были в норме, специального обследования желудка доктор пока назначать не стала. Чуть позже по настоянию пациента ему все-таки сделали рентген, который никаких серьезных проблем не выявил. Раага это не удовлетворило: ”Я понял, что к клинике я помощи не получу. Мне нужно было самому думать о том, как остановить болезнь, чтобы не умереть”.

Он нашел в интернете иностранных специалистов, которые предположили, что это может быть демпинг-синдром (ускоренное перемещение содержимого желудка в кишечник без надлежащего переваривания). С этим диагнозом мужчина снова отправился в клинику, но врачи ему оказали. ”Врачи, какую бы ты информацию не имел, вообще не ценят ее. Скорее, если показываешь, что знаешь что-то о своей болезни, то тебя причисляют к умалишенным. Откуда вы все так хорошо знаете, где ваши медицинские корочки?” — сокрушается Рааг.

Не выписали в клинике и рецепта на рекомендованный зарубежными специалистами препарат. Мужчина говорит, что сначала он получил лекарство через финского врача, затем через семейного. Но оно очень дорогое: около 3000 евро. Расходы покрывают родители, которые влезли из-за этого в большие долги.

Отец Прийта говорит, что три года назад начал вместе с сыном ходить во врачам, чтобы понять, что происходит и почему его не обследуют и не лечат. ”Эта ложь и искажение со стороны врачей совершенно немыслимы. Человек жалуется, а они вместо того, чтобы не выяснить причину, а посылают его в психиатрическую клинику!”

Действительно, еще пару лет назад консилиум Клиники Тартуского университеты нашел, что Рааг не болен физически и что, скорее, нужно проверить его психическое здоровье.

На втором году болезни Прийт отправился к знакомому психиатру доктору Пеэтеру Яансону, чтобы тот выписал ему снотворное. ”Мы встретились несколько раз, немного поговорили, обсудили ситуацию. Только потом выяснилось, что врач без моего ведома занес в дигитальную историю абсурдную информацию с ложными фактами, что у меня галлюцинации и панические атаки. Что я слишком много денег трачу на биодобавки и прочее. Этот эпикриз стал влиять на отношение ко мне других врачей”.

Однажды Пийт оказался в психиатрической клинике. Доктор Валло Матто ознакомился с его данными и предложил сделать ему успокоительный укол и положить в стационар. Рааг отказался. ”После визита доктор Матто тоже написал выдуманную историю о том, чем я болен. Эта история сильно повлияла на меня в будущем”.

При этом независимый психиатр из одной частной клиники, куда Раага направили тартуские врачи, признал его полностью психически здоровым. Весной 2019 года мужчина обратился в Северо-Эстонскую региональную больницу, где доктор Март Рийзпере после обследования убедился, что желудок действительно быстро опустошается и что разговоры о синдроме адекватны.

Но убедить врачей из Тарту не удалось. Проигнорировав результаты обследования, консилиум постановил, что пациенту следует пройти дополнительные обследования в психиатрической клинике. Рааг предложил врачам положить его на денек в больницу и не давать лекарства, чтобы они сами убедились, насколько все плохо. Но на этот эксперимент врачи не пошли.

От имени клиники дело Раага курирует доктор Андрес Котсар. Он говорит изданию, что мужчине были проведены тщательное обследования. ”Обследования не внесли ясности, в чем проблема: в желудке, кишечнике или чем-то другом. Нами был созван консилиум, в который входили специалисты: два гастроэнтеролога, два хирурга, психиатры. Консилиум не был уверен, что жалобы пациента вызваны одним синдромом. Он посчитал, что на этом фоне речь может идти о проблеме психиатрического характера. Если не взять ее под контроль, то все остальное лечение может оказаться бессмысленными. Мнение пациента разошлось с мнением консилиума”.

Котсар отмечает, что коллеги признали Раага физически здоровым и пришли к выводу, что его жалобы в виду психиатрического синдрома преувеличены. По словам доктора, такое иногда случается: пациент приходит к врачу, жалуется на болезнь и боли, но врачи причины не находят. Иногда ее просто не существует.

Лучшее доказательство, по его словам, это то, что Рааг живет с проблемой, которую называет жизненно опасной, уже много лет.

Требовать от врачей лечения, с которым они не согласны, пациент не в праве, а собственный план лечения может оказать ему медвежью услугу. ”С определенного количества каждое лекарство превращается в яд. Принимаемые им препараты для снижения кислотности начали влиять на обмен веществ и в почках образовались камни. Скоро они начнут беспокоить его”, — говорит доктор.

По его мнению, врачи клиники общались с Раагом достаточно. ”Проблема может заключаться в том, что если пациенту все подробно рассказывают один раз, другой, третий, а он все равно возвращается с тем же — что указывает на психическое нарушение — то каждый последующий разговор может быть все более поверхностным”.