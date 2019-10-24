24.10.2019, 13:50

”Помогите, убивают!” Мужчина утверждает, что смертельно болен, а врачи просто отправили его домой умирать

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Тойво Тянавсуу
Тойво Тянавсуу
EST
”Помогите, убивают!” Мужчина утверждает, что смертельно болен, а врачи просто отправили его домой умирать
EI TEA, MIDA TEHA: Priit kardab, et kui teda terveks ei ravita, sööb ta end lõpuks rohtudest surnuks.Argo Ingver

38-летний Прийт Рааг уверен, что у него опасное для жизни заболевание желудка, а Клиника Тартуского университета годами отказывает его лечить. По мнению же врачей, мужчина просто не в себе и болезнь выдумал, пишет Eesti Ekspress.

"В условиях круговой поруки и коррупции тяжело больного человека спокойно посылают домой умирать”, — говорит Рааг. Мужчина проживает в центре Тарту и выглядел бы вполне нормально, если бы не сильно выпирающий живот, который напоминает живот беременной женщины.

По его словам, в 2014 году он был в хорошей форме. Работал, учился, занимался спортом, встречался с девушкой, но в один "прекрасный" день все изменилось. ”Мы лежали с моей девушкой в кровати и она забралась мне на живот. Так мы лежали, пока в определенный момент она не облокотилась мне локтями на солнечное сплетение. Под тяжестью тела они вдавились глубоко в живот, мне стало очень больно и заболело сердце”. Через несколько минут боль прошла, но проблемы только начинались. ”В этот же день я ел на обед суп и вдруг почувствовал, что у меня в животе происходит что-то странное. Вечером у меня была диарея, дальше проблема усугубилась. Так продолжалось неделю. Я думал, что подцепил какой-то вирус, но температуры не было”.

Через какое-то время мужчине пришлось отказаться от спорта, поскольку любая нагрузка на область живота приводила к тошноте. Начались проблемы при приеме пищи. ”Я больше не мог есть вне дома: в кафе мне приходилось из-за стола сразу бежал в туалет. Сердце бешено колотилось, пот лил в три ручья. Я будто в одночасье стал инвалидом”.

Семейный врач назначил ему лекарство для снижения кислотности, но оно помогло ненадолго и все началось заново. Спать мужчина больше не мог, есть был вынужден только маленькими порциями, вес снижался. Рааг больше не мог ни работать, ни учиться, ни заниматься спортом. С девушкой тоже расстался.

Мужчина оказался на приеме у врача-специалиста клиники Катрин Лаботкин. Анализы были в норме, специального обследования желудка доктор пока назначать не стала. Чуть позже по настоянию пациента ему все-таки сделали рентген, который никаких серьезных проблем не выявил. Раага это не удовлетворило: ”Я понял, что к клинике я помощи не получу. Мне нужно было самому думать о том, как остановить болезнь, чтобы не умереть”.

Он нашел в интернете иностранных специалистов, которые предположили, что это может быть демпинг-синдром (ускоренное перемещение содержимого желудка в кишечник без надлежащего переваривания). С этим диагнозом мужчина снова отправился в клинику, но врачи ему оказали. ”Врачи, какую бы ты информацию не имел, вообще не ценят ее. Скорее, если показываешь, что знаешь что-то о своей болезни, то тебя причисляют к умалишенным. Откуда вы все так хорошо знаете, где ваши медицинские корочки?” — сокрушается Рааг.

Не выписали в клинике и рецепта на рекомендованный зарубежными специалистами препарат. Мужчина говорит, что сначала он получил лекарство через финского врача, затем через семейного. Но оно очень дорогое: около 3000 евро. Расходы покрывают родители, которые влезли из-за этого в большие долги.

Отец Прийта говорит, что три года назад начал вместе с сыном ходить во врачам, чтобы понять, что происходит и почему его не обследуют и не лечат. ”Эта ложь и искажение со стороны врачей совершенно немыслимы. Человек жалуется, а они вместо того, чтобы не выяснить причину, а посылают его в психиатрическую клинику!”

Действительно, еще пару лет назад консилиум Клиники Тартуского университеты нашел, что Рааг не болен физически и что, скорее, нужно проверить его психическое здоровье.

На втором году болезни Прийт отправился к знакомому психиатру доктору Пеэтеру Яансону, чтобы тот выписал ему снотворное. ”Мы встретились несколько раз, немного поговорили, обсудили ситуацию. Только потом выяснилось, что врач без моего ведома занес в дигитальную историю абсурдную информацию с ложными фактами, что у меня галлюцинации и панические атаки. Что я слишком много денег трачу на биодобавки и прочее. Этот эпикриз стал влиять на отношение ко мне других врачей”.

Однажды Пийт оказался в психиатрической клинике. Доктор Валло Матто ознакомился с его данными и предложил сделать ему успокоительный укол и положить в стационар. Рааг отказался. ”После визита доктор Матто тоже написал выдуманную историю о том, чем я болен. Эта история сильно повлияла на меня в будущем”.

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При этом независимый психиатр из одной частной клиники, куда Раага направили тартуские врачи, признал его полностью психически здоровым. Весной 2019 года мужчина обратился в Северо-Эстонскую региональную больницу, где доктор Март Рийзпере после обследования убедился, что желудок действительно быстро опустошается и что разговоры о синдроме адекватны.

Но убедить врачей из Тарту не удалось. Проигнорировав результаты обследования, консилиум постановил, что пациенту следует пройти дополнительные обследования в психиатрической клинике. Рааг предложил врачам положить его на денек в больницу и не давать лекарства, чтобы они сами убедились, насколько все плохо. Но на этот эксперимент врачи не пошли.

От имени клиники дело Раага курирует доктор Андрес Котсар. Он говорит изданию, что мужчине были проведены тщательное обследования. ”Обследования не внесли ясности, в чем проблема: в желудке, кишечнике или чем-то другом. Нами был созван консилиум, в который входили специалисты: два гастроэнтеролога, два хирурга, психиатры. Консилиум не был уверен, что жалобы пациента вызваны одним синдромом. Он посчитал, что на этом фоне речь может идти о проблеме психиатрического характера. Если не взять ее под контроль, то все остальное лечение может оказаться бессмысленными. Мнение пациента разошлось с мнением консилиума”.

Котсар отмечает, что коллеги признали Раага физически здоровым и пришли к выводу, что его жалобы в виду психиатрического синдрома преувеличены. По словам доктора, такое иногда случается: пациент приходит к врачу, жалуется на болезнь и боли, но врачи причины не находят. Иногда ее просто не существует.

Лучшее доказательство, по его словам, это то, что Рааг живет с проблемой, которую называет жизненно опасной, уже много лет.
Требовать от врачей лечения, с которым они не согласны, пациент не в праве, а собственный план лечения может оказать ему медвежью услугу. ”С определенного количества каждое лекарство превращается в яд. Принимаемые им препараты для снижения кислотности начали влиять на обмен веществ и в почках образовались камни. Скоро они начнут беспокоить его”, — говорит доктор.

По его мнению, врачи клиники общались с Раагом достаточно. ”Проблема может заключаться в том, что если пациенту все подробно рассказывают один раз, другой, третий, а он все равно возвращается с тем же — что указывает на психическое нарушение — то каждый последующий разговор может быть все более поверхностным”.

Тем временем, по словам Раага, приступы стали такими сильными, что лекарства уже не помогают. ”Я вижу, что тело уже не справляется и болезнь побеждает. Для меня дело вышло на криминальный уровень. Меня систематически убивают. Говорят, что бы это ни было на самом деле, мы хотим от тебя избавиться, чтобы избавиться и от ответственности”, — говорит он.

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