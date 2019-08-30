"Помогите, у меня нет учителя эстонского языка!" Первое сентября на носу, а в школах не хватает десятков учителей

Раэкюлаская школа в Пярну искала себе учителей все лето — размещала объявления в Facebook, на порталах поиска работы и в газетах. На место учителя математики подали заявки два человека, на учителя эстонского — и вовсе один. Директор Лилия Оберг говорит, что потом все кандидаты сами отказались.

Оберг отмечает, что учителей крайне не хватает — в особенности эстонского и математики, а один школьный директор даже разослал письмо: "Помогите, у меня нет учителя эстонского языка".

Так как школе не удалось найти новых учителей, то придется разделить дополнительную нагрузку между уже имеющимися учителями. В итоге до шестого класса эстонский и математику преподают классные руководители, а многие учителя имеют нагрузку в 26-29 академических часов в неделю, когда норма составляет 22 часа.

К счастью, Раэкюлаской школе удалось найти нового учителя английского языка, хотя у него еще не получен диплом учителя. Другой учитель имеет нужную квалификацию, но уже много лет не работал по профессии, и придется заново вливаться в учебный процесс.

Такие же проблемы и в столице. Директор Таллиннской Лаагнаской гимназии Урмас Садам ищет учителя английского языка, так как одна из учителей английского перешла с полной нагрузкой на должность учителя эстонского. Если замену не найдут, то придется разделить уроки между другими учителями, которые знают английский язык.