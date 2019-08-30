30.08.2019, 08:21

"Помогите, у меня нет учителя эстонского языка!" Первое сентября на носу, а в школах не хватает десятков учителей

 (12)
rus.delfi.ee
EST 32
Linda Kender
Eesti õpetajaskond muutub järjest eakamaksFoto: Anni Õnneleid

Остались считанные дни до начала нового учебного года, но из объявлений о работе следует, что в школах по всей Эстонии не хватает десятков учителей. Их просто нет.

Раэкюлаская школа в Пярну искала себе учителей все лето — размещала объявления в Facebook, на порталах поиска работы и в газетах. На место учителя математики подали заявки два человека, на учителя эстонского — и вовсе один. Директор Лилия Оберг говорит, что потом все кандидаты сами отказались.

Оберг отмечает, что учителей крайне не хватает — в особенности эстонского и математики, а один школьный директор даже разослал письмо: "Помогите, у меня нет учителя эстонского языка".

Так как школе не удалось найти новых учителей, то придется разделить дополнительную нагрузку между уже имеющимися учителями. В итоге до шестого класса эстонский и математику преподают классные руководители, а многие учителя имеют нагрузку в 26-29 академических часов в неделю, когда норма составляет 22 часа.

К счастью, Раэкюлаской школе удалось найти нового учителя английского языка, хотя у него еще не получен диплом учителя. Другой учитель имеет нужную квалификацию, но уже много лет не работал по профессии, и придется заново вливаться в учебный процесс.

Такие же проблемы и в столице. Директор Таллиннской Лаагнаской гимназии Урмас Садам ищет учителя английского языка, так как одна из учителей английского перешла с полной нагрузкой на должность учителя эстонского. Если замену не найдут, то придется разделить уроки между другими учителями, которые знают английский язык.

Директоры отмечают, что со многими учителями приходится заключать контракты на фиксированный срок, чаще всего из-за того, что они еще находятся в процессе получения учительского образования. Оберг считает, что если закон позволит заключать с такими учителями бессрочные договоры, то число желающих увеличится, а текучка кадров уменьшится.

По данным Министерства образования и науки выяснилось, что в минувшем учебном году учителей в Эстонии было на 1200 больше, чем пять лет назад. Больше всего педагогов в возрастной группе 50-59 лет. Возрастная структура учителей за десять лет заметно изменилась: учительский корпус заметно постарел. Если в 2008/09 учебном году больше всего учителей было в возрастной категории 40-49 лет, то в прошлом — в категории 50-59 лет. Выросло учителей, которым 60 и больше.

Graafik: Kairit Edovald
Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: