24.08.2020, 13:50

Помогите! Пропала собака ценной породы. Хозяева обещают вознаграждение

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Помогите! Пропала собака ценной породы. Хозяева обещают вознаграждение
Facebook

В волости Лейси на Сааремаа потерялся пес породы английский сеттер. Хозяева считают, что его могли украсть.

”Есть основания подозревать, что Роби погрузили в машину”, — пишет хозяйка в Facebook. Роби восемь лет и его полное имя Edenbridge Thrones Robb. Собака чипирована (номер чипа 972270000209317) и занесена в регистр EKL.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местоположении Роби, просят сообщить по номеру 5066803 или 5013905. Владельцы обещают вознаграждение за информацию, благодаря которой собака будет найдена.

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