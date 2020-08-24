Помогите! Пропала собака ценной породы. Хозяева обещают вознаграждение

”Есть основания подозревать, что Роби погрузили в машину”, — пишет хозяйка в Facebook. Роби восемь лет и его полное имя Edenbridge Thrones Robb. Собака чипирована (номер чипа 972270000209317) и занесена в регистр EKL.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местоположении Роби, просят сообщить по номеру 5066803 или 5013905. Владельцы обещают вознаграждение за информацию, благодаря которой собака будет найдена.