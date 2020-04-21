Померанц призывает людей после снятия ограничений провести две ночи в отеле и посетить два культурных мероприятия

"Понятно, что Эстония ждет выхода из чрезвычайного положения. Будь на то моя воля, некоторые вещи я бы разрешил уже сейчас. Ежедневные пресс-конференции становятся все более нецелесообразными. […] Все знают, что Аркадий Попов великолепно справился со своей ролью. Эстония получила не только профессионального эксперта, но и нового публичного русского. Я говорю без иронии. Но мне кажется, не нужно ежедневно приезжать с Палдиски маантеэ, где расположился Департамент здоровья, в центр города только лишь для того, чтобы зачитать статистику по коронавирусу. И неважно кто это делает: Попов или Эпик”, — рассуждает Померанц.

По его словам, некоторые меры предосторожности могли бы остаться с нами и после отмены чрезвычайного положения. Например, использование защитных перегородок в магазинах и аптеках и более активное привлечение в повседневную жизнь ИТ-решений.

"Есть у меня и видение того, что можно сделать с правилом ”два плюс два”, когда Эстония снова станет свободной. А именно: все, у кого есть работа и доход, могли бы пообещать, что проведут две ночи вне дома в каком-нибудь месте, предлагающем услугу по размещению, — будь то туристический хутор или СПА-отель — и посетят два культурных мероприятия. Посещение музея тоже считается. Это был бы наш общий вклад в помощь сектору, которому сейчас очень трудно. Кто согласен — давайте сделаем. У меня пока все”, — написал бизнесмен.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!