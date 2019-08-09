09.08.2019, 12:16

Пользуетесь ИД-картой как карточкой клиента? Больше сотни таких карт стали непригодными для использования

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rus.delfi.ee
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Пользуетесь ИД-картой как карточкой клиента? Больше сотни таких карт стали непригодными для использования
Foto: Rauno Volmar

У множества использующих ИД-карту в качестве карты постоянного клиента людей возникла проблема. После такого использования ИД-карты 164 человек стали непригодными для использования.

По словам представителя Департамента государственной инфосистемы (RIA) Хелен Ульдрих, проблема не зависит от того, какую карту используют люди, старую модель или новую карту, которую начали выдавать с начала этого года. Таким образом, проблема не в карте, а в чем-то другом. "Более 80 проблемных карт - это старые карты, остальные примерно 70 карт - выданные в этом году", - пояснила Ульдрих.

Но в чем тогда проблема? По словам Ульдрих,сейчас усердно занимаются тем, чтобы выяснить источник проблемы. "Очевидно, что-то в сделанных поставщиком услуги обновлениях или у клиентов не сделаны обновления программного обеспечения. Очень сложно нам сейчас найти одну конкретную проблему", - сказала она.

Позитивной стороной Ульдрих считает то, что проблема не очень масштабная. "У нас регулярно используются 500-800 тысяч ИД-карт. 150 или 160 проблемных карт в этой перспективе не очень большая проблема. Но это не означает, что этим людям эти карты не доставляют беспокойства, и речь идет, разумеется, о проблеме, для которой мы ищем решение. Но, очевидно, это займет немало времени", - констатировала она.

Что же делать, если карта в системе постоянного клиента блокируется и становится непригодной для использования? Обращаться следует в Департамент полиции и погранохраны (PPA), который до сих пор менял все ставшие непригодными для использования карты без уплаты государственной пошлины. Представители RIA также просят всех владельцев проблемных ИД-карт связаться с ними, поскольку каждая проблемная карта помогает им приблизиться к решению проблемы.

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