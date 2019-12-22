Полусвятой Сависаар: вышел биографический фильм о видном эстонском политике

В основном фильм касается периода, когда политик еще имел значительное влияние. Вспоминаются советские годы, времена "Народного фронта", когда опасались, что власти могут физически устранить Сависаара. В качестве сопоставления приводятся кадры судебных процессов совсем недавнего прошлого, из которых политику удалось удачно выйти.

Показывается толпа, скандирующая "Sa-vi-saar! Sa-vi-saar! Sa-vi-saar!". А затем контрастом нынешняя реальность — хутор Хундисилма, костыль и Сависаар на инвалидной коляске.

"Мое дело еще не закончилось. Оно продолжится, люди верят в меня. Конечно, я буду стараться бороться за них", — весьма символичные съемки выступления Сависаара 2011 года…

Идет речь в фильме и о внутрипартийных распрях. "Если я правильно помню, Коль (канцлер Германии — ред.) не хотел пускать Меркель на свои похороны", — замечает Сависаар, давая понять, что в той же позиции сейчас находится, по всей видимости, и Кадри Симсон. Эта тема сопровождается отрывком из музыкальной постановки театра NO99 под названием "Сависаар", где одна абициозная и властолюбивая дама планирует свалить крупного руководителя.

Уже само название киноленты навевает аналогию возвращения Сависаара после смертельной болезни в политику с воскрешением Иисуса. Параллели усиливают и кадры посещения Сависаара таллиннским священником Яаном Таммсалу, который считает выздоровление политика… чудом.

Послание фильма недвусмысленно: старый, слабый и больной Эдгар опять готов к новым свершениям.