25.06.2019, 12:56

Получивший пулевые ранения на Теллискиви таксист вышел из комы

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rus.delfi.ee
EST 224
Tulistamine Telliskivis, sündmuskohal töötavad kriminalistid
Tulistamine Telliskivis, sündmuskohal töötavad kriminalistidFoto: Tiit Blaat

В сообществе Taxi Tallinn Group на Facebook появилась информация, что второй таксист, ставший жертвой стрелка на улице Теллискиви, был введен в искусственную кому.

Мужчина, которого зовут Сергей, на данный момент уже вышел из комы и идет на контакт. Рядом с ним находятся его родные и близкие.

"Состояние лучше, но все еще не стабильное. Его ранили четыре пули", — пишет один из членов группы.

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