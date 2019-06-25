Получивший пулевые ранения на Теллискиви таксист вышел из комы

В сообществе Taxi Tallinn Group на Facebook появилась информация, что второй таксист, ставший жертвой стрелка на улице Теллискиви, был введен в искусственную кому.
Мужчина, которого зовут Сергей, на данный момент уже вышел из комы и идет на контакт. Рядом с ним находятся его родные и близкие.
"Состояние лучше, но все еще не стабильное. Его ранили четыре пули", — пишет один из членов группы.
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