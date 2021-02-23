Получившая госнаграду актриса Лариса Саванкова: поначалу я подумала, что это розыгрыш

”Мне было очень приятно, но в то же время у меня было чувство смущения. Я не была готова к этому”, — рассказывает о первых эмоциях Саванкова, когда узнала о том, что представлена к госнаграде.

Актриса говорит, что ей очень приятно получить орден в преддверии праздника от президента Эстонии. ”Поначалу я подумала, что это розыгрыш,” — признается она.

При этом актриса отмечает, что эта награда не только ее, но и зрителей Русского театра Эстонии, а также семей, где растут дети с особыми потребностями. Саванкова считает, что она внесла скромный вклад в дела Эстонии.

”Конечно, это дает вдохновение. Я никогда не гналась за наградами, но моя самая большая награда — это зритель. И он же — мой главный критик. Он же дает мне силы”, — рассказывает Саванкова, выражая благодарность всем театралам. ”Конечно, мне приятно, когда на спектакли с моим участием раскупают билеты”, — комментирует актриса аншлаги в Русском театре, подчеркивая, что и многие другие ее коллеги тоже достойны награды.

”Это наш совместный труд, в том числе с теми, кто находится по другую сторону рампы”, — говорит Саванкова.

”Обращаясь к зрителям, хочу сказать, что мы всегда рады вас видеть. Мы рады, что вы с нами. Я всегда чувствую энергетику зала, но никогда не вижу, кто там. Наша профессия — это бумеранг. Сколько отдашь, столько и получишь”, — рассказывает о зрителе Саванкова.

Она также благодарит детей и родителей, которым помогает благотворительный фонд Artalliance. ”Все началась с творческой встречи. Потом были организованы концерты. Мы работаем вместе с Кристиной Кяйс. И нам очень приятно, что мы чем-то можем помочь семьям с особыми детьми, чтобы они вошли в наш социум. Чтобы мамы этих детей могли спокойно надеть платье, сделать прическу и прийти в театр. Либо, оставив с кем-то ребенка, мы в этом тоже помогаем, либо привести его с собой. Для этого у нас в зале есть специальные места, а при входе в театр — подъемник. Любой человек нашего государства ценен”, — убеждена Лариса Саванкова.

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