Полученные из Китая защитные средства в пятницу начнут распределять по Эстонии

"Мы собрали заявки как от учреждений сферы здравоохранения, так и других нуждающихся в защитных средствах. На основании этой информации и решим, куда направить защитные средства", — сказал руководитель работ по чрезвычайному положению министр госуправления Яак Ааб.

"Прибывшие средства защиты будут распределятся с завтрашнего дня по больницам, домам по уходу, семейным врачам, а также социальным работникам местных самоуправлений, в пограничные пункты, порты и другим работникам, находящимся на передней линии борьбы с коронавирусом", — сказал министр.

Сегодня в Эстонию прибыли 1,5 млн масок, 500 000 пар перчаток, 30 000 респираторов FFP2, 20 000 халатов и 5000 защитных очков.

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