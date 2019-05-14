Получение пособия по нетрудоспособности для проживающих за границей эстонцев осложнено бесконечной бюрократией

Недавно из-за этого женщина лишилась пособия по частичной потере работоспособности, выплачиваемого Кассой по безработице. ”Преодолеть несколько тысяч километров и приехать в назначенное время в Эстонию не получилось, — говорит она. — Я просто не понимаю, почему я должна постоянно доказывать, что у меня не отросло новое сердце”.

Теперь Пийа вынуждена ходатайствовать о пособии в Испании, что означает ужасную бюрократию. Поскольку и нее имеется частная медицинская страховка, то в случае необходимости медицинская помощь в Испании ей обеспечена, однако это не гарантирует ей семейного врача, через которого можно было бы оформить нетрудоспособность.

У Марики в 30-летнем возрасте был диагностировал ревматизм. Она также проживает в Испании, и ей пришлось потратить несколько сотен евро, чтобы прилететь в Эстонию на подтверждение нетрудоспособности. Однако, выяснилось, что она опоздала и осталась без пособия.

”Придется теперь помогать себе самой. Буду ходить по 30 км и плавать в океане. Как-нибудь справлюсь!” — говорит она.