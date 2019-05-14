14.05.2019, 08:30

Получение пособия по нетрудоспособности для проживающих за границей эстонцев осложнено бесконечной бюрократией

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Хелен Ээрланд
Хелен Ээрланд
EST
Mai-Liis Käärd
Foto on illustreerivFoto: Madis Veltman

Страдающая от врожденной сердечной недостаточности Пийа (имя изменено — прим.ред.) проживает в Испании. Она перенесла две сложные операции и ей установлен кардиостимулятор. Однако, она одна из тех, кому раз в год приходится доказывать свою инвалидность, пишет Eesti Päevaleht.

Недавно из-за этого женщина лишилась пособия по частичной потере работоспособности, выплачиваемого Кассой по безработице. ”Преодолеть несколько тысяч километров и приехать в назначенное время в Эстонию не получилось, — говорит она. — Я просто не понимаю, почему я должна постоянно доказывать, что у меня не отросло новое сердце”.

Теперь Пийа вынуждена ходатайствовать о пособии в Испании, что означает ужасную бюрократию. Поскольку и нее имеется частная медицинская страховка, то в случае необходимости медицинская помощь в Испании ей обеспечена, однако это не гарантирует ей семейного врача, через которого можно было бы оформить нетрудоспособность.

У Марики в 30-летнем возрасте был диагностировал ревматизм. Она также проживает в Испании, и ей пришлось потратить несколько сотен евро, чтобы прилететь в Эстонию на подтверждение нетрудоспособности. Однако, выяснилось, что она опоздала и осталась без пособия.

”Придется теперь помогать себе самой. Буду ходить по 30 км и плавать в океане. Как-нибудь справлюсь!” — говорит она.

Главный специалист социального отдела Министерства социальных дел Тийа Сихвер отмечает: ”Каждый год ходить к врачу необязательно. Если человек подает общее ходатайство об оценке трудоспособности и экспертизе степени тяжести недостатка, то он обязан посетить врача в течение шести месяцев до момента подачи ходатайства. Сниженная работоспособность и инвалидность назначаются обычно на срок больше года”.

Сихвер поясняет, что Департамент социального страхования назначает инвалидность на основании оценки врача-эксперта Кассы по безработице. ”Если человек ходатайствует только об инвалидности и не ходатайствует об оценке работоспособности, то Департамент социального страхования, привлекая врача-эксперта, также выносит решение на основании документов, и человек на место приходить не должен”, — говорит она и добавляет, что если человек ходатайствует только об инвалидности, то требование о посещении врача в течение последних шести месяцев не применяется.

”Если человек проживает за границей, то следует предоставить документ о совершенном за границей визите к врачу в письменном виде. При желании это может сделать и по почте. Если в Эстонии у человека есть семейный врач, то возможно, например, договориться с ним о визите по скайпу, но будет ли этого достаточно, зависит от решения семейного врача”, — отмечает специалист.

”Только лишь на основании оценки человека оценить работоспособность и инвалидность нельзя”.

Сихвер советует в случае необходимости звонить на инфотелефоны Кассы по безработице и Департамента социального страхования, где человек сможет получить рекомендацию конкретно по своему случаю.

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