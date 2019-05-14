Получение пособия по нетрудоспособности для проживающих за границей эстонцев осложнено бесконечной бюрократией

Главный специалист социального отдела Министерства социальных дел Тийа Сихвер отмечает: ”Каждый год ходить к врачу необязательно. Если человек подает общее ходатайство об оценке трудоспособности и экспертизе степени тяжести недостатка, то он обязан посетить врача в течение шести месяцев до момента подачи ходатайства. Сниженная работоспособность и инвалидность назначаются обычно на срок больше года”.
Сихвер поясняет, что Департамент социального страхования назначает инвалидность на основании оценки врача-эксперта Кассы по безработице. ”Если человек ходатайствует только об инвалидности и не ходатайствует об оценке работоспособности, то Департамент социального страхования, привлекая врача-эксперта, также выносит решение на основании документов, и человек на место приходить не должен”, — говорит она и добавляет, что если человек ходатайствует только об инвалидности, то требование о посещении врача в течение последних шести месяцев не применяется.
”Если человек проживает за границей, то следует предоставить документ о совершенном за границей визите к врачу в письменном виде. При желании это может сделать и по почте. Если в Эстонии у человека есть семейный врач, то возможно, например, договориться с ним о визите по скайпу, но будет ли этого достаточно, зависит от решения семейного врача”, — отмечает специалист.
”Только лишь на основании оценки человека оценить работоспособность и инвалидность нельзя”.
Сихвер советует в случае необходимости звонить на инфотелефоны Кассы по безработице и Департамента социального страхования, где человек сможет получить рекомендацию конкретно по своему случаю.