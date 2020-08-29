Полсотни попутчиков, ночной досмотр и 3 часа на границе. Как во время пандемии добраться "прямым" рейсом из Санкт-Петербурга до Таллинна

Несмотря на бушующий коронавирус этим летом нам с ребенком все-таки удалось побывать в России — решение поехать туда было принято сразу после того как Россия заменила 14-дневный карантин для прибывающих из-за границы на обязательный тест на коронавирус в течение трех дней. Кому был нужен этот тест, мы в итоге так и не поняли, но это совсем другая история.

С середины марта наземный пассажирский общественный транспорт через границу России и Эстонии не ходит. В Россию мы ехали следующим маршрутом: автобус от Таллинна до Нарвы, затем, от КПП в Ивангороде взяли такси до аэропорта "Пулково" — так как заболеваемость в Санкт-Петербурге еще зашкаливала, а мы ехали к пожилым родственникам, да и торопились на самолет. В итоге за билеты до Нарвы заплатили 20 евро на двоих плюс 50 евро за такси от КПП в Ивангороде до самого аэропорта. Самое большое и приятное открытие поездки было — что границу пешком проходить намного быстрее. Эстонскую прошли минут за 10. Российскую — чуть дольше, так как попали в пересменку врачей и заполняли предписание о прохождении теста на территории РФ в течение трех дней.

До окончания пандемии коронавируса у нас как граждан РФ есть право выехать из России только один раз, поэтому старались побыть подольше, хотя были готовы и к тому, чтобы, как в марте, бросать все и пытаться проскочить в Эстонию через закрывающиеся границы. Основной сценарий включал самолет до Санкт-Петербурга — автобус до Ивангорода или Кингисеппа с такси до Ивангорода, пересечение границы пешком плюс заключительный этап Нарва — Таллинн. Но все это казалось не сильно оптимистичным с багажом и ребенком, поэтому сильно обрадовались, когда в начале августа увидели на сайте Ecolines рейс Санкт-Петербург — Таллинн, который сначала ходил только в пятницу и воскресенье, а затем стал ходить и в субботу тоже. Отправление один раз в сутки — в 22:00 от Автобусного вокзала в Санкт-Петербурге. На дорогу заложено 8,5 часов, стоимость билета — 30 евро на взрослого, 15 евро на ребенка 10 лет. Для сравнения автобус от Санкт-Петербурга до Ивангорода стоит около 4-5 евро, а от Нарвы до Таллинна — 8-10, и это LuxExpress (на поезде добраться до Таллинна выйдет совсем немногим дороже — от 9,95 до 11,48 € при покупке на сайте и в кассе, от 11,70 до 13,50 € в поезде). Но мы предпочли переплатить за организованный транзит и возможность избежать лишних контактов за счет смены попутчиков (и за экран с мультиками, что уж греха таить).