Полсотни попутчиков, ночной досмотр и 3 часа на границе. Как во время пандемии добраться "прямым" рейсом из Санкт-Петербурга до Таллинна

Корреспондент RusDelfi делится своим опытом преодоления границы между Россией и Эстонией в то время, когда эта граница закрыта.
Несмотря на бушующий коронавирус этим летом нам с ребенком все-таки удалось побывать в России — решение поехать туда было принято сразу после того как Россия заменила 14-дневный карантин для прибывающих из-за границы на обязательный тест на коронавирус в течение трех дней. Кому был нужен этот тест, мы в итоге так и не поняли, но это совсем другая история.
С середины марта наземный пассажирский общественный транспорт через границу России и Эстонии не ходит. В Россию мы ехали следующим маршрутом: автобус от Таллинна до Нарвы, затем, от КПП в Ивангороде взяли такси до аэропорта "Пулково" — так как заболеваемость в Санкт-Петербурге еще зашкаливала, а мы ехали к пожилым родственникам, да и торопились на самолет. В итоге за билеты до Нарвы заплатили 20 евро на двоих плюс 50 евро за такси от КПП в Ивангороде до самого аэропорта. Самое большое и приятное открытие поездки было — что границу пешком проходить намного быстрее. Эстонскую прошли минут за 10. Российскую — чуть дольше, так как попали в пересменку врачей и заполняли предписание о прохождении теста на территории РФ в течение трех дней.
До окончания пандемии коронавируса у нас как граждан РФ есть право выехать из России только один раз, поэтому старались побыть подольше, хотя были готовы и к тому, чтобы, как в марте, бросать все и пытаться проскочить в Эстонию через закрывающиеся границы. Основной сценарий включал самолет до Санкт-Петербурга — автобус до Ивангорода или Кингисеппа с такси до Ивангорода, пересечение границы пешком плюс заключительный этап Нарва — Таллинн. Но все это казалось не сильно оптимистичным с багажом и ребенком, поэтому сильно обрадовались, когда в начале августа увидели на сайте Ecolines рейс Санкт-Петербург — Таллинн, который сначала ходил только в пятницу и воскресенье, а затем стал ходить и в субботу тоже. Отправление один раз в сутки — в 22:00 от Автобусного вокзала в Санкт-Петербурге. На дорогу заложено 8,5 часов, стоимость билета — 30 евро на взрослого, 15 евро на ребенка 10 лет. Для сравнения автобус от Санкт-Петербурга до Ивангорода стоит около 4-5 евро, а от Нарвы до Таллинна — 8-10, и это LuxExpress (на поезде добраться до Таллинна выйдет совсем немногим дороже — от 9,95 до 11,48 € при покупке на сайте и в кассе, от 11,70 до 13,50 € в поезде). Но мы предпочли переплатить за организованный транзит и возможность избежать лишних контактов за счет смены попутчиков (и за экран с мультиками, что уж греха таить).
Первым тревожным звоночком стал пост известного российского блогера Варламова, в котором один из его подписчиков описывал путешествие аналогичным рейсом в Ригу. Проверив билеты, с ужасом увидели, что транзит организован точно так же — по России перевозчиком является компания AMRON, по Эстонии — Ecolines Estonia OU (до Риги от российско-латвийской границы пассажиров возит латвийский перевозчик "SIA Norma-A", — прим. ред.). Более того, наконец, обратили внимание на то, что не увидели при покупке, — прибывает автобус на российскую границу в 01:00, а отправляется из Нарвы в 04:00… Но план в итоге было решено не менять.
Итак, в воскресенье вечером прибываем на питерский автовокзал, где обнаруживаем стандартный одноэтажный автобус Ecolines на 50 мест с одним водителем, который одновременно проверяет билеты и загружает багаж. Надо отдать ему должное, делает он это довольно оперативно, и отправляемся мы почти вовремя. Насколько могу судить, все места заняты, что приводит к небольшой заминке с размещением багажа — багажное отделение заполнено просто под завязку.
Плюс, конечно, никакой дистанции в очереди, хотя большинство пассажиров в масках — надеть их просят на входе в автовокзал. В автобусе никаких требований относительно масок нет и многие в дороге их снимают.
Незадолго до въезда в Ивангород в автобус заходит российский пограничник, без маски, смотрит паспорта. На автовокзал мы прибываем около 00:40. Водитель предупреждает, чтобы последний, кто будет проходить контроль, сообщил об этом водителю автобуса в Нарве, чтобы не тратить время на напрасное ожидание, и отпускает нас.
От автовокзала в Ивангороде — минут 15-20 пешком с багажом до КПП (днем можно проехать это расстояние на такси). Все пассажиры стоят в одной очереди, набиваются по возможности в маленькое здание, и я теряюсь, что ответить, когда дочь спрашивает: "А как же дистанция?" Нам повезло, что на улице теплая августовская ночь, в ожидании мы даже полюбовались звездами и видом на освещенную нарвскую набережную. Говорят, за неделю или две до этого в такой же очереди пассажирам пришлось стоять под проливным дождем.
Несмотря на глубокую ночь, досматривают по полной — на ленте, с собакой, просят открывать сумки. Наибольшее подозрение вызывает стеклянная баночка эстонского крема для рук в детском рюкзаке. Но температуру, как на пути из Эстонии в Россию, не измеряют и никаких вопросов о тестах на коронавирус не задают. Маски на сотрудниках есть, но многие спускают их, открывая нос. Нас как обладателей эстонского ВНЖ вызывают в отдельное окно. Обычно приветливые сотрудницы на паспортном контроле в этот раз недовольны — в загранпаспорте у 10-летнего ребенка фотография 8-летней давности. Снятая маска и вклеенные визы с более свежими фотографиями не особенно помогают. Но в итоге нас пропускают, еще раз предупреждая, что до конца пандемии больше выехать из России мы не сможем. Спрашиваю, есть ли предположения, когда наступит этот самый конец, но пограничница только пожимает плечами. (Что интересно — осознаю это только потом — ни на российской, ни на эстонской границе меня не заставляют снять маску и очки, чтобы свериться с фотографией в паспорте.) Успеваю заметить, что у одной из пассажирок с двойным гражданством возникает проблема — ее отказываются выпускать к родителям в Эстонию. Но позже она все-таки садится в автобус, а вот пара в мусульманском облачении, кажется, к нам на пути до Таллинна так и не присоединилась.
Дальше идем пешком через мост, это заметно в горку, приходится помогать с багажом одной из пожилых соседок по автобусу, которая посередине моста останавливается без сил. Не знаю, что она везет, но даже я с трудом дотаскиваю небольшой с виду чемодан до эстонского погранпункта. Там ожидаемо все организовано более четко. Пограничник сам приглашает по одному проходить в здание пункта, отдельно вызывают тех, кто едет транзитом. Внутри до проверки документов заполняем документ, подтверждающий выполнение ограничения на свободу передвижения, в котором недавно появилась строка о том, что с 1 сентября изолироваться придется на менее длительный период.
В 2 часа ночи мы выходим на Петровскую площадь в Нарве. Там нас встречает уже более комфортный двухэтажный Ecolines, в котором хватает места не только пассажирам, но и багажу, а кроме того, и на входе, и на 2 этаже установлены дезинфекторы для рук. Поскольку из автобуса в Ивангороде мы вышли во второй половине группы, есть надежда, что время выезда в Таллинн 04:00 в билете — это ошибка или шутка. Но — увы. Ближайшие 1 час 50 минут проходят в ожидании, когда закончат проходит контроль все пассажиры. Благо, что ночь теплая и пассажирам есть чем поделиться друг с другом. Люди рассказывают, как бессимптомно перенесли коронавирус, как реально обстоит ситуация в Швейцарии и других странах, как они пытались выбраться в Россию "Аэрофлотом" из Англии в разгар вируса и другие истории.
Наконец, последний пассажир выходит из КПП, и в 3:50 мы отправляемся, чтобы в 6:25 оказаться на автовокзале в Таллинне (на остановке "Мустакиви" выйти тоже можно - хотя "Эколайнсы" обычно этого не делают - если предварительно договориться с водителем и положить багаж в боковое отделение, а не в багажник сзади, ну, и если автобус не задержится с отправлением из Нарвы).
В итоге могу сказать, что по времени, комфорту, стоимости, количеству одновременных контактов с людьми такой транзит — это не совсем оптимальный вариант. Вероятно, все-таки лучше (и дешевле) было бы добраться от Питера до Ивангорода на микроавтобусе, который ходит 5 раз в день от метро "Обводный канал" (вмещает около 15 человек) и затем на автобусе от Нарвы до Таллинна. Но, честно говоря, особенно смущает продолжительное соседство одновременно с большим количеством людей, которые едут не из самой эпидемиологически благополучной страны. Так что, пожалуй, посидим-ка мы по-честному 14 дней дома.
P. S. Очень рекомендую группу в Facebook Граница НАРВА — ИВАНГОРОД, где много полезной (и не только) информации и самых разных реальных историй о пересечении границы.
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