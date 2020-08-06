Полсотни маленьких жителей Кесклинна получили подарок к школе
Кампания “Школьный ранец”, инициированная Красным Крестом четверть века назад, порадовала полсотни школьников, проживающих в центре Таллинна, долгожданным подарком.
Кампания “Школьный ранец”, инициированная Красным Крестом четверть века назад, порадовала полсотни школьников, проживающих в центре Таллинна, долгожданным подарком.
”Сегодня отдел социального обеспечения нашего района подарил 50 детям рюкзаки с основными школьными принадлежностями. Это ежегодная кампания Красного Креста, которая прошла впервые 26 лет назад. В этом году кампания ”Школьный ранец” проходит иначе, чем обычно: если в предыдущие годы детей приглашали на общегородское мероприятие вместе с родителями в Coca Cola Plaza, то в этот раз школьные ранцы передаются при посредничестве районных управ, чтобы избежать возможного риска заражения вирусом”, — сказала Ану Аус, исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн.
Эстонский Красный Крест собрал и передал в районы Таллинна 401 ранец со школьными принадлежностями для детей из малообеспеченных семей. В них дети найдут тетради, мелки, карандаши и другие предметы первой необходимости в школе. В этом году город Таллинн поддерживает кампанию школьных ранцев на сумму 17 481 евро, список нуждающихся в помощи семей был составлен районным отделом социального обеспечения.
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