Полсотни маленьких жителей Кесклинна получили подарок к школе

”Сегодня отдел социального обеспечения нашего района подарил 50 детям рюкзаки с основными школьными принадлежностями. Это ежегодная кампания Красного Креста, которая прошла впервые 26 лет назад. В этом году кампания ”Школьный ранец” проходит иначе, чем обычно: если в предыдущие годы детей приглашали на общегородское мероприятие вместе с родителями в Coca Cola Plaza, то в этот раз школьные ранцы передаются при посредничестве районных управ, чтобы избежать возможного риска заражения вирусом”, — сказала Ану Аус, исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн.

Эстонский Красный Крест собрал и передал в районы Таллинна 401 ранец со школьными принадлежностями для детей из малообеспеченных семей. В них дети найдут тетради, мелки, карандаши и другие предметы первой необходимости в школе. В этом году город Таллинн поддерживает кампанию школьных ранцев на сумму 17 481 евро, список нуждающихся в помощи семей был составлен районным отделом социального обеспечения.

Фото: управа Кесклинна