Польша впервые приступила к миссии ПВО НАТО в странах Балтии

Об этом BNS сообщила пресс-служба Сил обороны Эстонии, отметив, что начальник штаба Сил обороны, бригадный генерал Вейко-Велло Пальм вручил чешским военным летчикам медали за службу в составе Балтийской воздушной полиции и поблагодарил их за обеспечение безопасности стран Балтии.

За всю историю существования воздушной миссии НАТО чешские ВВС впервые приняли в ней участие.

Бригадный генерал Пальм приветствовал пилотов ВВС Польши, которые в четверг приступили к несению службы в Эстонии в ближайшие четыре месяца. Это также первое их участие в миссии НАТО в странах Балтии.

Авиабазой приписки польского военно-воздушного контингента является 32-я тактическая авиабаза в городе Ласк Лодзинского воеводства. Летчики польских ВВС будут круглосуточно нести службу по охране неба над странами Балтии на истребителях F-16, совершать патрульные и тренировочные полеты.

Вторая точка дислокации самолетов НАТО, участвующих в миссии воздушной полиции в Эстонии, Латвии и Литве, расположена на авиабазе в Шяуляе в Литве.

Миссия НАТО в странах Балтии действует с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами Альянса. Первой страной, которая начала исполнение этой миссии была Бельгия.