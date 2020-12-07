Положение критическое: в Нарвской больнице осталось всего 6 свободных коек для больных COVID–19

В настоящий момент около ста сотрудников Нарвской больницы, включая уборщиц и работников кухни, временно не работают, так как или сами заболели, или находились в близком контакте с инфицированными.
Больница крайне нуждается в помощниках. По словам Летюка, 11 врачей Нарвской больницы находятся на больничном. Прямо сейчас потребность Covid-отделения больницы составляет 3 врача и 20 медсестер, сказала она.
"Больных коронавирусом в больнице сейчас 34, а всего коек — 40. Третье отделение, конечно, есть, но персонала нет, его не хватает и в имеющихся Covid-отделениях, — описала ситуацию Летюка. — Если открывать новое, третье Covid-отделение, то требуется 18 медсестер, но их нет".
Сегодня глава Департамента здоровья Юллар Ланно провел в Нарве встречу с Летюка, на которой обсуждалась возможность привлечь в помощь больнице студентов, обучающихся на врачей и медсестер. Летюка при этом отметила, что такая помощь необходима всегда, не только в период Covid-пандемии.
В настоящее время Нарвская больница взяла на работу пятерых студентов-медиков: четверо обучаются на медсестер и один — будущий врач, который работает медсестрой. С несколькими студентами сейчас идут переговоры. "Но они не станут работать просто так, они хотят за это хорошую зарплату", — отметила Летюка.
На вопрос, когда можно ожидать прибытия новых студентов, врач ответила, что это зависит от них самих. "Мы разослали приглашения и надеемся на отклик", — пояснила она и добавила, уже 15 лет работает главным врачом Нарвской больницы и "каждое утро нехватка врачей является головной болью".
По словам Летюка, в последние годы работа по поиску в Нарвскую больницу новых врачей шла постоянно. В настоящее время больница нуждается, к примеру, в хирургах, гинекологах и врачах в отделении экстренной медицины.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Вы успешно зарегистрированы
в качестве подписчика рассылки Delfi!
Как сложилась судьба единственной дочери Михаила Горбачева
3 неисправности, при которых машину пора продавать
Тело пропавшей модели обнаружили среди горы трупов
Дом Михаила Горбачева в Германии: как он выглядит