Положение критическое: в Нарвской больнице осталось всего 6 свободных коек для больных COVID–19

В настоящий момент около ста сотрудников Нарвской больницы, включая уборщиц и работников кухни, временно не работают, так как или сами заболели, или находились в близком контакте с инфицированными.

Больница крайне нуждается в помощниках. По словам Летюка, 11 врачей Нарвской больницы находятся на больничном. Прямо сейчас потребность Covid-отделения больницы составляет 3 врача и 20 медсестер, сказала она.

"Больных коронавирусом в больнице сейчас 34, а всего коек — 40. Третье отделение, конечно, есть, но персонала нет, его не хватает и в имеющихся Covid-отделениях, — описала ситуацию Летюка. — Если открывать новое, третье Covid-отделение, то требуется 18 медсестер, но их нет".

Сегодня глава Департамента здоровья Юллар Ланно провел в Нарве встречу с Летюка, на которой обсуждалась возможность привлечь в помощь больнице студентов, обучающихся на врачей и медсестер. Летюка при этом отметила, что такая помощь необходима всегда, не только в период Covid-пандемии.

В настоящее время Нарвская больница взяла на работу пятерых студентов-медиков: четверо обучаются на медсестер и один — будущий врач, который работает медсестрой. С несколькими студентами сейчас идут переговоры. "Но они не станут работать просто так, они хотят за это хорошую зарплату", — отметила Летюка.

На вопрос, когда можно ожидать прибытия новых студентов, врач ответила, что это зависит от них самих. "Мы разослали приглашения и надеемся на отклик", — пояснила она и добавила, уже 15 лет работает главным врачом Нарвской больницы и "каждое утро нехватка врачей является головной болью".

По словам Летюка, в последние годы работа по поиску в Нарвскую больницу новых врачей шла постоянно. В настоящее время больница нуждается, к примеру, в хирургах, гинекологах и врачах в отделении экстренной медицины.

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, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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