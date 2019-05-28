Положение дел в трудовой среде Эстонии: число несчастных случаев на рабочем месте не снижается

Под надзором Трудовой инспекции находится 43 % рынка труда Эстонии и 83 % работников. В прошлом году сотрудники Трудовой инспекции провели 5128 контрольных рейдов в 3643 предприятиях. Больше всего проверок (27 %) было сделано в компаниях, занимающихся строительством. Наиболее распространенными нарушениями были недостаточные инструкции по безопасности (811 нарушений) и недостаточные подготовка и квалификация работников (761).

Председатель комиссии по социальным делам Тынис Мёльдер сказал, что серьезные опасения внушает не снижающееся число несчастных случаев на рабочем месте. ”В прошлом году было зафиксировано 5134 несчастных случая на рабочем месте. Это чуть меньше, чем в позапрошлом году, но больше, чем в 2014-м или в 2015-м. Предприниматели должны уделять как можно больше внимания мерам безопасности и обучению сотрудников”, — сказал он.

Предотвращение несчастных случаев на рабочем месте и оповещение о них нельзя возлагать только на плечи работодателей. Поэтому, по словам Мёльдера, государство также должно оказывать Трудовой инспекции дополнительную помощь, чтобы не случилось так, что какие-то вещи будут забыты или не сделаны из-за отсутствия или слишком высокой нагрузки на инспекторов.