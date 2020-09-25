Полный текст распоряжения правительства о новых ограничениях

На основании ч. 6 ст. 28 Закона «О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними», а также, учитывая положения п. 3 ч. 5 и ч. 8 той же статьи, ввести следующие ограничения:

1. Лица, пересекшие государственную границу Эстонской Республики с целью въезда в Эстонию обязаны в течение 14 календарных дней после прибытия в Эстонию находиться по месту жительства и месту постоянного пребывания.

2. Приведенное в пункте 1 ограничение в 14 календарных дней не распространяется на лиц, которые:

1) по прибытии в Эстонию незамедлительно сделали первый тест на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, и результат этого теста был отрицательным, и;

2) сделали второй тест не ранее, чем на седьмой день после того, как были известны результаты первого теста, и результат этого теста также был отрицательным, или если лица были признаны врачом как не распространяющие инфекцию.

[RT III, 19.08.2020, 1 – в силе с 01.09.2020]

3. Лица, указанные в пункте 1 и подпункте 1 пункта 2 имеют право покидать место жительства или пребывания, если они соблюдают меры, введенные Правительством Республики или Департаментом здоровья для пресечения распространения инфекционного заболевания, и применяют все возможные меры для пресечения распространения инфекционного заболевания, а также если имеются следующие обстоятельства:

1) если они получили распоряжение медицинского работника или чиновника полиции покинуть место жительства или место постоянного пребывания;

2) если они покидают место жительства или место постоянного пребывания при их направлении медицинским работником на получение медицинских услуг, либо в экстренном случае, если существует угроза для жизни или здоровья лиц;

3) если они по решению работодателя выполняют неотложные и неизбежные необходимые рабочие обязанности или участвуют в неизбежном семейном событии и после прибытия в страну сделали не менее одного теста на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, результат которой оказался отрицательным; [RT III, 28.08.2020, 3 – в силе с 01.09.2020]