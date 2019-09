Полный список затонувших на пароме "Эстония" в 1994 году

Паром "Эстония" затонул ночью 28 сентября, совершая рейс из Таллинна в Стокгольм. Всего погибло 852 человека, спаслись 137. Спасатели нашли 95 тел погибших.

Arvid Kalle Aadli (1932) SWE, Lea Aaliste (1972) EST, Airi Aavaste (1973) EST, Britta Elisabet Ahlström (1938) SWE, Gerd Inga Magnhild Ahlström (1923) SWE, Hjalmar Ahlström (1934) SWE, Pille Ahman (1976) EST, Tormi Ainsalu (1963) EST, Anna Maria Aldrin (1931) SWE, Lars Bertil Aldrin (1927) SWE, Nelli Aleksejeva (1933) EST, Urmas Alender (1953) EST, Tamara Alep (1925) EST, Katrin Alla (1968) EST, Liine Alla (1971) EST, Armido Allas (1963) EST, Bengt Sölve Ingemar Alm (1920) SWE, Gun Dagmar Ingegerd Alm (1925) SWE, Carl Olof Ingvar Almqvist (1938) SWE, Hjördis Irene Anderljung (1931) SWE, Agne Karl Arvid Andersson (1932) SWE, Anna Lena Andersson (1966) SWE, Inger Andersson (1955) SWE, Ingrid Viola Amalia Andersson (1922) SWE, Iris Viktoria Andersson (1919) SWE, Jill Maria Andersson (1961) SWE, Kaj Olav Arthur Andersson (1952) SWE, Karl-Erik Andersson (1920) SWE, Lars Magnus Andersson (1961) SWE, Monica Ingegerd Andersson (1953) SWE, Rut Ingegerd Andersson (1929) SWE, Ulla Gunvor Linnéa Andersson (1925) SWE, Vivi Ingeborg Marian Andersson (1929) SWE, Åke Hilmar Andersson (1924) SWE, Arvo Andresson (1954) EST, Alla Annus (1956) EST, Lembit Annus (1941) EST, Evi Antuk (1942) EST, Evald Valter Apelman (1925) SWE, Karin Cecilia Apelman (1931) SWE, Tiina Arro (1951) EST, Aleksei Grigori Artjuhhov (1945) RUS, Ülle Arula (1956) EST, Ann-Charlotte Carlsdotter Asplund (1945) SWE, Bengt Gunnar Aspman (1921) SWE, Stina Astrid Matilda Aspman (1926) SWE, Dagny Margareta Atterfors (1945) SWE, Ingegard Atterfors (1927) SWE, Herbert Augustin (1926) GER, Urve Aun (1949) EST, Raivo Ausmees (1962) EST, Tiina Ausmees (1963) EST, Raimo Johannes Auvinen (1930) SWE, Andres Avekukk (1973) EST, Jüri Avik (1944) SWE, Tuula Anneli Axelsson (1948) FIN, Elisabeth von Bahr (1945) SWE, Carita Charloth Barasinski (1965) SWE, Eva Louise Bekkewold (1953) SWE, Heli Belzetskaja (1968) EST, Hicham Ben Hamou (1965) MAR, Mohamed Ben Tounsi (1972) MAR, Ravo Berendsen (1963) EST, Lars-Olof Anders Berg (1952) SWE, Jan-Christian Bergendahl (1949) FIN, Björn Ola Engelbert Bergenheim (1943) SWE, Karin Margareta Bergenheim (1945) SWE, Ellinor Margareta Bergkvist (1927) SWE, Helge Viktor Bergkvist (1920) SWE, Gun Monica Bergsmark (1941) SWE, Gunborg Linnéa Berlin (1928) SWE, Janis Bernans (1959) LAT, Ann-Marie Yvonne Bernevall (1950) SWE, Agrita Bernovics (1966) LAT, Alberts Julius Bielis (1914) SWE, Marija Birsane (1958) LAT, Nikola Birsane (1988) LAT, Ingrid Blixt Birgitta Margareta (1938) SWE, Karl Ove Bodin (1944) SWE, Viktor Bogdanov (1952) EST, Gisela Boije (1953) SWE, Karl Borgh (1929) SWE, Asta Brandstetter (1920) SWE, Gunilla Brask (1949) SWE, Sylvie Bridet (1962) FR, Mikael Sven-Gunnar Bromander (1971) SWE, Lars Brändström (1930) SWE, Solveig Ann Bryggman Swedenborg (1937) SWE, Irina Burakova (1961) EST, Catharina Margareta Burevik (1957) SWE, Linda Annika Cecilia Burman (1976) SWE, Gunnar Lennart Bylund (1925) SWE, Elviira Bötker (1945) EST, Eva Maria Calamnius (1964) SWE, Alf Bernt Mauritz Carlsson (1934) SWE, Lennart Sture Rudolf Carlsson (1957) SWE, Majvod Carlsson (1925) SWE, Åke Holger Carlsson (1919) SWE, Marie-Louise Carséus (1940) SWE, Natalia Chernova (1973) LAT, Kennet Bertil Chreisti (1944) SWE, Gun Carina Claesson (1967) SWE, Susanne Elisabet Claesson (1965) SWE, Märta Agneta Crilén (1945) SWE, Anne-Marie Cronström (1920) FIN, Skaidrite Culkstene (1945) LAT, Bengt Olof Mauritz Dahlin (1941) SWE, Björn Mikael Dahlin (1958) SWE, Ann Catrin Dahlström (1944) SWE, Sergei Daniljuk (1969) RUS, Thomas Jan De Klerk (1962) HOL, Erik Axel Göran Düke (1952) SWE, Maj Rigmor Eberstein (1935) SWE, Astrid Elisabet Edstam (1934) SWE, Ljudmilla Edur (1938) EST, Bengt Remi Egeryd (1944) SWE, Priit Eha (1969) EST, Wolter Johan Ehn (1931) SWE, Gunilla Viola Ehrenholm (1945) SWE, Lars Gunnar Ekman (1925) SWE, Barbro Gunnel Marianne Eksvärd (1944) SWE, Björn Magnus Elofson (1938) SWE, Anngärd Irene Engberg (1929) SWE, Karl Arne Engberg (1925) SWE, Artur Sigvard Enggrön (1927) SWE, Bernt Erik Engström (1930) SWE, Betty Engström (1949) SWE, Ann-Britt Monica Ericsson Begodzki (1944) SWE, Stina Margareta Erikson (1922) SWE, Gunilla Eriksson Brask (1949) SWE, Ann-Charlotte Eriksson (1957) SWE, Britta Maria Teodora Eriksson (1913) SWE, Gunni Aina Karolina Eriksson (1922) SWE, Iris Linnéa Marianne Eriksson (1937) SWE, Karin Ingela Elisabeth Eriksson (1970) SWE, Maj-Britt Irene Eriksson (1920) SWE, Margit Ingeborg Eriksson (1924) SWE, Nils Olof Edvin Eriksson (1922) SWE, Sonny Dag Eriksson (1938) SWE, Helena Etelka Ernst-Wernered (1957) SWE, Lii Estonius (1930) SWE, Anna Inger Fahlander (1930) SWE, Ingemar Rudolf Fahlström (1942) SWE, Johan Ludvig Finnanger (1954) NOR, Marie Finnanger (1980) NOR, Valborg Floderus (1927) SWE, Birgit Viola Flodin (1935) SWE, Frans Hanseman Flodström (1939) SWE, Elvy Marianne Forsén (1947) SWE, Anita Margareta Forslund (1948) SWE, Nils Olof Forssberg (1936) SWE, Nils Ivan Fransson (1932) SWE, Sven Ingmar Fransson (1933) SWE, Sven Evert Arnold Franzén (1922) SWE, Anneli Inger Fredriksson (1959) SWE, Raivo Freimann (1973) EST, Berit Christina Fridebäck (1951) SWE, Eeva Maria Frisk (1941) SWE, Ellen Marie Fröseth (1946) SWE, Märta Olga Inez Frykberg (1925) SWE, Hans Peter Fürste (1957) GER, Rose-Marie Maud Fält (1950) SWE, Greta Ingeborg Gahnold (1922) SWE, Elsie Maria Garhagen (1918) SWE, Ester Kerstin Genchel (1950) SWE, Inga-Britt Gifvars (1937) SWE, Gunars Gobins (1964) LAT, Henryk Goj (1945) SWE, Lena Grafström (1951) SWE, Aivo Grossfeldt (1945) EST, Annika Kristine Grundström (1968) SWE, Erik Lennart Grundström (1939) SWE, Arne Viktor Grönhage (1918) SWE, Vitalia Gudaitiene (1954) LIT, Gintare Gudaityte (1980) LIT, Frode Gudbrandsen (1952) SWE, Kerstin Elisabet Gullberg (1944) SWE, Kerstin Ingeborg Linnéa Gunnar (1934) SWE, Anna Elisabet Gustafsson (1970) SWE, Bertil Villehard Alexius Gustafsson (1920) SWE, Christel Lisa Gustafsson (1945) SWE, Johan Olof Peter Gustafsson (1974) SWE, Katy Margareta Gustafsson (1937) SWE, Nils Verner Gustafsson (1920) SWE, Rut Ingrid Gustafsson (1926) SWE, Ann Christine Gustavsson (1961) SWE, Birgit Elisabet Gustavsson (1942) SWE, Gösta Emil Lennart Gustavsson (1919) SWE, Jan Erik Gustavsson (1972) SWE, Stefan Lars Andreas Gustavsson (1975) SWE, Svea Ingeborg Maria Gustavsson (1925) SWE, Ulla-Britt Rose-Marie Gutelind (1949) SWE, Anneli Haas (1970) EST, Liia Haberman (1968) EST, Åsa Alfild Hagelberg (1947) SWE, Karin Marianne Haglund (1924) SWE, Hanses Märta Gunborg Hagman (1923) SWE, Lars Erik Henrik Hagman (1919) SWE, Maria Ann Linnéa Hagstedt (1968) SWE, Elvy Sofia Hagström (1916) SWE, Armilda Alice Hain (1914) SWE, Maj Gunnel Henny Hallberg (1932) SWE, Bob Sture Hallin (1954) SWE, Adam Halter (1945) SWE, Raili Kyllikki Halttunen (1938) FIN, Mari Hamburg (1952) EST, Rut Astrid Elisabet Hammarström (1946) SWE, Oscar Hannus (1923) SWE, Kristina Maria Hansson (1958) SWE, Inga Charlotta Oddsdotter Hardeberg (1951) SWE, Ants Haring (1958) EST, Juta Heamägi (1947) EST, Sven Åke Ruben Hedin (1924) SWE, Åsa Karolina Hedman (1975) SWE, Maria Cecilia Hedqvist (1955) SWE, Toni Mikael Heinonen (1972) SWE, Aili Heinsoo (1971) SWE, Ester Hellerma (1955) EST, Berth Thomas Hellgren (1966) SWE, Ulla Birgitta Hellström (1947) SWE, Inga Helmane (1961) LAT, Helen Hendrikson (1970) EST, Evert Per-Olof Henriksson (1956) SWE, Karl Gustav Henry Henriksson (1920) SWE, Nils Olle Valter Henrysson (1942) SWE, Rebecka Iréne Henrysson (1945) SWE, Juhan Herma (1964) EST, Håkan Ingvar Hermansson (1954) SWE, Inger Barbro Hernborg (1927) SWE, Sven Anders Jerker Hernborg (1923) SWE, Doris Elisabet Holmqvist (1929) SWE, Jan-Olof Holmqvist (1938) SWE, Olof Gunnar Holmström (1939) SWE, Åse Birgitta Holmström (1938) SWE, Sven Ove Holström (1923) SWE, Inez Barbro Holtblad (1931) SWE, Nils-Göran Axel Holtblad (1932) SWE, Kindel Hong (1936) SWE, Seppo Juhani Honkkanen (1943) FIN, Lilia Hropova (1962) EST, Bo Sigvard Emanuel Hultman (1931) SWE, Elvi Anna Viola Hultman (1929) SWE, Barbro Agneta Håkanson (1949) SWE, Karin Ann-Helen Håkanson (1957) SWE, Siv-Brit Gunilla Hällegard (1946) SWE, Signe Mariana Hällnert (1925) SWE, Karl Gösta Bertil Högman (1918) SWE, Signe Margot Viola Höjfors Hong (1932) SWE, Ingrid Ethel Idla (1929) SWE, Pierre Einar Isacsson (1947) SWE, Per Olof Isaksson (1927) SWE, Sven Herman Isaksson (1913) SWE, Erik Håkan Isefjord (1952) SWE, Anatoli Ivanov (1951) EST, Tamara Ivanova (1945) EST, Liina Ivask (1978) EST, Anthony Uchechukwu Iwuagwu (1961) NIG, Paul Jagodzinski (1919) GER, Birgit Maria Jakobsson (1927) SWE, Dina Jakubovska (1967) LAT, Alexandrs Jakubovskis (1954) LAT, Carola Emmy Christina Jansen (1965) SWE, Friedhelm Ernst Karl Jansen (1930) SWE, Gerd Hillevi Svea Janzon (1926) SWE, Andra Jauce (1958) LAT, Tamara Jermakova (1922) EST, Göte Ambrosius Jibréus (1918) SWE, Heldor Joa (1926) SWE, Ann-Britt Ingegärd Johannsen (1931) SWE, Gustaf Adolf Johannsen (1922) SWE, Bengt Vilhelm Eugen Johansson (1920) SWE, Dan Pether Stefan Johansson (1952) SWE, Gudrun Stigsdotter Johansson (1922) SWE, Ing-Marie Kristina Eli Johansson (1953) SWE, Inga Lilly Viola Johansson (1929) SWE, Ingegerd Linnea Johansson (1927) SWE, Maja Kristina Johansson (1912) SWE, Mona Elisabet Johansson (1939) SWE, Kerstin Mathilda Jonsson (1937) SWE, Bodil Ester Gunilla Jonsson (1944) SWE, Lars Thony Jonsson (1952) SWE, Petra Maria Jonsson (1964) SWE, Kristel Juhkam (1975) EST, Ester Juuro (1955) EST, Inger Margareta Jönér (1947) SWE, Agneta Jönsson (1941) SWE, Bengt Daniel Jönsson (1975) SWE, Dick Roger Jörgensen (1974) DEN, Lars Kristofer Jörgensen (1981) DEN, Tove Lönfeld Jörgensen (1953) DEN, Lia Jürme (1931) EST, Mihkel Kaaleste (1958) EST, Kaarel Kaare (1941) EST, Galina Kacs (1967) LAT, Mihails Kacs (1990) LAT, Eino Olavi Kain (1923) SWE, Merike Kala (1961) EST, Inger Elisabet Kalenius (1932) SWE, Kätlin Kaljurand (1973) EST, Ilona Kaljuste (1973) EST, Kaido Kallasmaa (1973) EST, Barbro Jeanette Kallioniemi (1940) SWE, Külli Kalvet (1963) EST, Ulla Birgitta Kandeman (1939) SWE, Peeter Kannussaar (1964) EST, Sirje Kanter (1956) EST, Gärtie Teresia Karlberg (1930) SWE, Alf Mauritz Bernt Karlsson (1934) SWE, Anders Håkan Karlsson (1956) SWE, Anita Elisabeth Karlsson (1948) SWE, Artur Lennart Karlsson (1921) SWE, Karin Majvor Karlsson (1938) SWE, Karl-Eric Karlsson (1926) SWE, Kerstin Margareta Vilhelmine Karlsson (1924) SWE, Maria Elisabeth Karlsson (1976) SWE, Pernilla Kristina Elis Karlsson (1975) SWE, Stig Våge Allan Karlsson (1935) SWE, Ülle Karu (1960) EST, Seppo Olavi Karvanen (1948) FIN, Vaike Kask (1926) CAN, Janis Kasparsons (1957) LIT, Leo Kasterpalu (1948) EST, Kaljo Kauküla (1949) EST, Katrin Kaur (1964) EST, Tamara Kazakova (1954) EST, Harald Kern (1948) GER, Per Hugo Kerslow (1954) SWE, Berit Irene Ingegerd Kettel (1938) SWE, Oliver Kevvai (1964) EST, Kaimar Kikas (1973) EST, Merit Kikas (1974) EST, Avo Kilgast (1941) EST, Maria Kilumets (1974) EST, Aare Kimmel (1965) EST, Ann-Marie Elisabet Kindberg (1943) SWE, Stig Håkan Einar Kindberg (1944) SWE, Ott Kippar (1916) SWE, Eve Kiri (1958) EST, Raul Kirmann (1965) EST, Saidja Kivila (1946) EST, Malle Kivipõld (1949) EST, Lennart Mikael Klasson (1971) SWE, Gunnar Klettenberg (1986) EST, Kalle Klettenberg (1958) EST, Kalev Klis (1965) EST, Hardy Gideon Knutsson (1940) SWE, Adelja Kolesnikova (1954) RUS, Stanislav Kolosevski (1968) EST, Heino Konsap (1944) EST, Aavo Koogas (1959) EST, Eve Kopli (1974) EST, Sirje Koplimägi (1959) EST, Vello Kornel (1934) EST, Salme Annikki Koskenkorva (1925) SWE, Tauno Ilmari Koskenkorva (1920) SWE, Vassili Philip Kovaljov (1945) RUS, Berita Margareta Rose-Marie Kranz (1956) SWE, Katrin Krebs (1974) EST, Ferdinand Kreek (1920) SWE, Valeri Kriuotchkov (1969) RUS, Astrid Gunbritt Linnéa Kroon (1940) SWE, Kristiina Kruusmaa (1973) EST, Angelika Kübar-Koskel (1971) EST, Liivi Kuik (1958) EST, Tarmo Kuiv (1965) EST, Ago Kukk (1965) EST, Kalev Kukk (1966) EST, Merit Kukk (1963) EST, Andres Kuller (1972) EST, Hjördis Teresia Kumlin (1929) SWE, Küllike Kundla (1945) EST, Garri Küppar (1977) EST, Maria Kupper (1927) EST, Madli Kurdve (1943) SWE, Liia Kuur (1950) EST, Eva Kuuse (1953) EST, Ande Kuusk (1952) EST, Katrin Kuusk (1973) EST, Andres Kuuste (1959) EST, Anna Margareta Källskog (1941) SWE, Toomas Känd (1937) EST, Liili Kärk (1920) SWE, Kristin Käsper (1977) EST, Agneta Ruth Ingegerd Köpsén (1976) SWE, Lotten Vera Körling (1921) SWE, Riina Laak (1970) EST, Eino Olavi Laamanen (1933) FIN, Lemmi Laasik (1971) EST, Krista Labi (1953) EST, Matti Labi (1948) EST, Gudrun Ingegerd Lagerqvist (1939) SWE, Leander Laigar (1927) SWE, Berit Marie-Louise Caroline Langemar (1945) SWE, Ann-Catrin Maria Lans (1958) SWE, Ejner Alfred Larsen (1922) SWE, Elis Claes-Göran Larsson (1954) SWE, Inger Katarina Larsson (1963) SWE, Maj Elisabet Larsson (1920) SWE, Margaretha Elisabeth Larsson (1960) SWE, Marie Susanne Eva Kristina Larsson (1966) SWE, Piia Lass (1957) EST, Raivo Lass (1953) EST, Rein Laur (1945) SWE, Andrus Laurand (1954) EST, Egon Laurand (1976) EST, Endel Lauringson (1941) EST, Terje Leemets (1965) EST, Lembit Leiger (1950) EST, Solveig Carina Leijon (1949) SWE, Carl Gregor Lennmor (1958) SWE, Kaja Lett (1967) EST, Inna Leuska (1950) EST, Kiira Leuska (1947) EST, Paul Levartovski (1954) EST, Dagny Margareta Lidner (1934) SWE, Priit Ligi (1958) EST, Kalju Liiv (1947) EST, Juhan Liiva (1981) EST, Meeli Liiva (1950) EST, Tiiu Liivaste (1942) EST, Ülle Lillepalu (1959) EST, Renate Lillepuu (1924) SWE, Eva Marianne Lilliehöök (1953) SWE, Sten Harald Lind (1946) SWE, Gunnel Barbro Margareta Lindahl (1945) SWE, Karin Gunnela Matsdotter Lindahl (1989) SWE, Mats Hugo Lindahl (1944) SWE, Gösta Georg Linder (1921) SWE, Carola Maria Lindgren (1947) SWE, Katrin Lindok (1975) EST, Ebba Agneta Elisabeth Lindqvist (1951) SWE, Raili Heljå Lindroos (1933) SWE, Mats Håkan Lindskog (1941) SWE, Kjell Arne Lindström (1946) SWE, Margareta Kristina Lindström (1948) SWE, Sten Olof Lindström (1926) SWE, Thyra-Kristina Lindström (1928) SWE, Krister Erik Lindvall (1970) SWE, Tõnu Lomp (1972) EST, Gerhard Loojenga (1928) SWE, Reet Luigela (1943) EST, Mihkel Lumeste (1964) EST, Siv Ingegerd Lundberg (1947) SWE, Leif Gustav Lundholm (1944) SWE, Anna Margareta Lundin (1937) SWE, Gun Berit Lundkvist (1940) SWE, Ingrid Margareta Elis Lundkvist (1946) SWE, Karl Einar Lundqvist (1924) SWE, Rangvi Karin Elisabet Lundström (1945) SWE, Paul Lusikas (1964) EST, Annika Christina Långström (1964) SWE, TerjeLõuk (1967) EST, Urmas Lääne (1963) EST, Karl Hugo Arne Löfling (1935) SWE, Juta Löfstedt (Pinsel) (1965) EST, Elna Löfström (1935) SWE, Isak Herbert Löfström (1935) SWE, Ellen Sigrid Elisabet Magnusson (1916) SWE, Lars Magnus Vilhelm Magnusson (1923) SWE, Ruth Ingrid Magnusson (1925) SWE, Siv Margareta Magnusson (1937) SWE, Adam Makarenko (1942) RUS, Olga Makarova (1955) RUS, Epp Makk (1964) EST, Raivo Makk (1948) EST, Uno Malm (1950) EST, Anne Malm-Üksti (1963) EST, Inger Margareta Malmberg (1938) SWE, Karl Johan Gunnar Malmberg (1938) SWE, Birgitta Linnea Malmgren (1940) SWE, Bengt Georg Malmström (1924) SWE, Margit Signhild Kristina Malmström (1927) SWE, Aleksander Olirievich Mamajev (1969) RUS, Timur Mamedov (1970) EST, Jan Erik Mannberg (1937) SWE, John William Manning (1931) GBR, Mirjam Maripuu (1977) EST, Jüri Markus (1953) EST, Jaakko Antero Marttinen (1939) SWE, Ivi Matsalu (1936) EST, Annika Elisabeth Margareta Matsson (1960) SWE, Elsie Viola Elisabet Matsson (1939) SWE, Karl Åke Mattsson (1924) SWE, Aino Anita Gunilla Maxe (1950) SWE, Maud Ros-Marie Melehoff (1953) SWE, Ulla Birgitta Mellström (1947) SWE, Anneli Metsallik (1972) EST, Maarika Metsallik (1976) EST, Aldo Metspalu (1971) EST, Britt Inger Mild (1954) SWE, Vytautas Miliauskas (1950) LIT, Olga Mintchoukova-Holmsten (1963) BLS, Ille Molloka (1960) EST, Lucia Ljutsia Morel (1927) EST, Hedi Murumägi (1972) EST, Curt Sixten Mähl (1942) SWE, Erkki Juhani Mäki-Kala (1942) SWE, Jarmo Kalervo Mäkinen (1957) FIN, Elmar Mändla (1925) EST, Hedi Männiste (1971) EST, Dani Möller (1974) DAN, Lennart Möller (1926) SWE, Nils Torsten Möller (1917) SWE, Tiina Müür (1962) EST, Riho Müür (1967) EST, Dan-Anders Adrian Myrberg (1929) SWE, Monica Anita Myrberg (1946) SWE, Susanne Marlene Myrström-Karlsson (1963) SWE, Elvir Martin Månsson (1916) SWE, Sven Erik Månsson (1922) SWE, Gull-Britt Agneta Maria Mårdh (1943) SWE, Tiina - Kaisa Naaralainen (1958) SWE, Natalja Navjortkina (1956) EST, Silvia Niglas (1944) EST, Mart Niinelt (1953) EST, Milvi Nikolajeva (1956) EST, Janis Nikulsews (1971) LAT, Britt Margareta Nilsson (1955) SWE, David Rickard Nilsson (1976) SWE, Ellen Gunborg Eugenia Nilsson (1920) SWE, Fritz Oskar Ferdinand Nilsson (1924) SWE, Hans Lennart Nilsson (1964) SWE, Karin Marie Viola Nilsson (1965) SWE, Karl Arne Nilsson (1950) SWE, Karl Ove Nilsson (1950) SWE, Mona Irene Nilson (1936) SWE, Ove Lennart Nilsson (1937) SWE, Anneli Nisu (1969) EST, Toivo Noormets (1952) EST, Per Axel Georg Norberg (1936) SWE, Mary Vilhelmina Nord (1923) SWE, Ulla-Britt Lilian Nord (1930) SWE, Ruth Nordmann (1976) EST, Thor Bertel Nordmyr (1938) SWE, Eva Katarina Nordqvist (1969) SWE, Margit Anita Norin (1943) SWE, Stig Gunnar Norlén (1938) SWE, Yvonne Britt Marie Norlin (1941) SWE, Anita Elisabet Norman (1942) SWE, Kaija Margit Norman (1946) SWE, Tiina Nurme (1955) EST, Erich Nurmis (1923) SWE, Barbro Margareta Nälsén (1937) SWE, Nita Linnea Nyberg (1938) SWE, Gustaf Rune Nylander (1922) SWE, Vera Margareta Odén (1948) SWE, Marek Oherde (1976) EST, Aita Oja (1953) EST, Reet Ojamägi (1944) EST, Bengt Olof Olausson (1929) SWE, Ebba Marianne Olausson (1931) SWE, Anders Michael Olofsson (1953) SWE, Inga Lisa Olofsson (1935) SWE, Carl-Eric Olsson (1932) SWE, Dan Evert Olsson (1947) SWE, Gunborg Marianne Olsson (1955) SWE, Svenny Marianne Olsson (1936) SWE, Raimond Ormus (1924) SWE, Axel Ingvar Oskarsson (1934) SWE, Villu Ossip (1946) EST, Helve Ott (1952) EST, Jaak Ott (1952) EST, Anneli Oviir (1964) EST, Helin Paeorg (1965) EST, Marika Pall (1975) EST, Dick Ronald Palm (1951) SWE, Clary Lilian Palmgren (1933) SWE, Rain Palts (1964) EST, Kullo Palvarde (1965) EST, Riina Parnabas (1961) EST, Riiko Partsi (1969) EST, Ljudmilla Pasternak (1963) EST, Karl Folke Ivar Paulsson (1933) SWE, Jaan Pehk (1963) EST, Dan Jonas Persson (1975) SWE, Gabriel Tharanga Persson (1984) SWE, Gertie Marianne Persson (1950) SWE, Gösta Rolf Åke Persson (1944) SWE, Lars-Axel Persson (1940) SWE, Samuel Suranga Persson (1984) SWE, Thomas Roland Persson (1960) SWE, Åsa Margareta Petersson (1957) SWE, Marianne Petrini (1927) SWE, Hjorund Setsas Pettersen (1988) NOR, Ingunn Pettersen (1964) NOR, Veiko Petterson (1970) EST, Berit Elvy Marianne Pettersson (1931) SWE, Gunborg Birgitta Pettersson (1944) SWE, Jan-Erik Arvid Pettersson (1951) SWE, Nils Lennart Pettersson (1936) SWE, Per Anders Martin Pettersson (1962) SWE, Stig Lennart Valenti Petterson (1927) SWE, Tarvi Pihlak (1976) EST, Avo Piht (1954) EST, Aime Pihus (1939) EST, Andres Pill (1952) EST, Anita Kristina Piquer (1949) SWE, Aive Pitk (1966) EST, Erki Pius (1966) EST, Valentina Plehhanova (1957) RUS, Enno Poom (1960) EST, Arvo Poopuu (1927) SWE, Kalvi Poopuu (1972) EST, Valev Prei (1962) EST, Lev Primakov (1957) RUS, Merje Prommik (1966) EST, Margus Pukspuu (1959) EST, Susanne Pundi (1961) SWE, Peeter Pungar (1947) EST, Katti Purru (1969) EST, Rauno Puura (1973) EST, Olga Puusepp (1935) EST, Evert Axel Pålsson (1946) SWE, Mart Põder (1949) EST, Pille Põkk (1975) EST, Heli Põld (1952) EST, Ülle Põldsaar (1957) EST, Enno Põllu (1936) EST, Helve Põlluaed (1935) SWE, Raimo Olavi Pysto (1940) SWE, Per Arne Harry Ragnar (1935) SWE, Lia Rahamägi (1942) EST, Lilian Rahuoja (1948) EST, Ilmi Raidma (1956) EST, Kristjan Raiend (1970) EST, Ulla Ann-Marie Ramberg (1948) SWE, Helve Randma (1950) EST, Ulla Maria Agneta Rapp (1944) SWE, Maj-Britt Rasmussen (1932) SWE, Kuldar Raudmann (1968) EST, Alvar Raudsepp (1977) EST, Ljudmilla Raudsepp (1947) EST, Liivi Rebane (1953) EST, Mari Rebane (1979) EST, Viktor Reial (1927) SWE, Kristiina Reilent (1972) EST, Helen Reimann (1975) EST, Ingeborg Renee Rendrup Sandberg (1950) SWE, Margus Retel (1961) EST, Peeter Riit (1949) EST, Kalev Rikmann (1949) EST, Birgitta Carin Maria Risinger (1931) SWE, Tor Göran Håkan Risinger (1962) SWE, Tiina Rohulaid (1973) EST, Peeter Ronk (1953) EST, Reet Roopalu (1963) EST, Inga Marianne Roos (1941) SWE, Bengt-Erik Vilhelm Roslund (1952) SWE, Inga Maria Rosman (1931) SWE, Vello Ruben (1939) EST, Saga Yvonne Elisabeth Ruda (1943) SWE, Ellinor Trolle Runeborg (1945) SWE, Gösta Robert Runestedt (1921) SWE, Lüüli Rõuk (1966) EST, Riina-Mall Räst (1958) EST, Anu Rätsep (1959) EST, Lauri Rätsep (1973) EST, Eva-Lisa Rönnback (1958) SWE, Britt Margareta Rönnqvist (1943) SWE, Inga Marie Ryhn (1940) SWE, Andrus Saadi (1974) EST, Kati Saar (1975) EST, Kärt Saar (1973) EST, Lilja Piia Saare (1941) SWE, Siim Saare (1939) SWE, Liia Saarme (1931) EST, Luule Saarniit (1949) EST, Peep Sadrak (1964) EST, Sirje Saidla (1969) EST, Aleksander Salu (1960) EST, Mona Lisa Marie Sandberg (1956) SWE, Sten Yngve Bertil Sandblom (1936) SWE, Anna Linnea Kristina Sandman (1933) SWE, Sören Evald Sandman (1934) SWE, Marika Sarap (1965) EST, Mare Sard (1943) EST, Üllar Sari (1962) EST, Eva Christina Schiller (1949) SWE, Lieselotte Schwietert (1927) GER, Kurt Torgny Selin (1965) SWE, Anita Elisabeth Sellén (1941) SWE, Peeter Sepp (1973) EST, Janis Sesko (1977) LAT, Rudolf Sibrits (1960) EST, Erik Sigmund Sigmundsson (1933) SWE, Heino Sikk (1933) EST, Tiina Sillandi (1966) EST, Leo Elmer Sillanpää (1954) SWE, Vassili Simonovits (1964) RUS, Guido Sirotkin (1928) SWE, Tiit Siska (1970) EST, Carl Christian Sjö (1976) SWE, Stig Jan Gunnar Sjöberg (1942) SWE, Ulla Margareta Sjöblom (1944) SWE, Erik Albin Sjögren (1922) SWE, Jan Billy Vallentin Sjögren (1934) SWE, Svea Majvor Marianne Sjögren (1928) SWE, Egon Arne Sigvard Sjöström (1928) SWE, Karin Margareta Elisabeth Sjöström (1930) SWE, Karl-Axel Ingvar Sjöström (1927) SWE, Rolf Erik Olof Sjöö (1945) SWE, Britta Olivia Skagervik (1923) SWE, Jane Lilian Slätt (1949) SWE, Tiit Sooaluste (1941) EST, Allan-Jüri Sooman (1926) SWE, Heljo-Olivia Sooman (1925) SWE, Hillar Soosaar (1971) EST, Matti Ames Sormul (1949) NOR, Marta Eva-Britt Spagnolo (1949) SWE, Aivars Stauzs (1962) LAT, Hjördis Elisabet Steiner (1930) SWE, Karl Hjalmar Bertil Stenberg (1952) SWE, Dagny Johny Gustava Stengård (1912) SWE, Kerstin Margareta Stengård-Havossar (1932) SWE, Britta Elisabet Stjernqvist (1933) SWE, Evy Disa Aurelia Stoltz (1930) SWE, Karl Benny Stoltz (1948) SWE, Karl Sivert Stolz (1923) SWE, Kristaps Streics (1972) LAT, Karin Maria Ståhlbåge (1937) SWE, Mati Sumberg (1943) EST, Roger Sven Inge Sund (1949) SWE, Anna Linnéa Sundberg (1925) SWE, Lise-Lotte Sundberg (1960) SWE, Sirkka Annikki Sundberg (1929) SWE, Britt-Marie Elisabet Sundell (1951) SWE, Knut Arvid Valdemar Sundgren (1923) SWE, Hedvig Ingalill Sundius (1932) SWE, Karl Gustav Leonard Sundius (1931) SWE, Per-Erik Evald Sundkvist (1942) SWE, Lars Emanuel Svantesson (1973) SWE, Britta Marianne Svensson (1929) SWE, Evald Magnus Svensson (1918) SWE, Eva Ulrika Svensson (1971) SWE, Hans Uno Svennson (1954) SWE, Leif Georg Svensson (1937) SWE, Margaret Isabella Anita Svensson (1948) SWE, Sven Albert Svensson (1929) SWE, Jerzy Swierczek (1943) SWE, Greta Amanda Söderblom (1925) SWE, Ola Ingemar Söderlund (1936) SWE, Friedrich Mairold Söster (1927) SWE, Aino Talme (1925) SWE, Erkki Janek Talver (1972) EST, Katrin Tamm (1958) EST, Janek Tammai (1973) EST, Taivo Tammeleht (1964) EST, Andres Tammes (1966) EST, Anne Tammsalu (1947) EST, Agur Targama (1966) EST, Ingrid Gunilla Christersdotter Teden (1964) SWE, Tiina Teesaar (1955) EST, Evert Adolf Tegelberg (1924) SWE, Rut Anne Marie Tegelberg (1920) SWE, Anna-Lena Marie Tenman (1960) SWE, Gustaf Lennart Thodén (1923) SWE, Jens Arnold Thomsen (1925) SWE, Tyyne Tellervo Thomsen (1921) SWE, Bengt Gustav Axel Thomsson (1927) SWE, Mairit Hildegun Thomsson (1929) SWE, Pille Tilleman (1971) EST, Gudrun Vivi-Ann Tilly-Andersson (1936) SWE, Anita Jeanette Timmerman Lund (1960) SWE, Mirja Orvokki Timonen (1949) FIN, Sylvia Mirjam Timpka (1927) SWE, Susann Kristeine Tjepljak (1960) SWE, Svetlana Tolpa (1967) EST, Ülle Tombak (1956) EST, Kati-Maire Tomberg (1960) EST, Ago Tomingas (1956) EST, Valentina Toom (1943) EST, Kalju Toome (1947) EST, Tõnu Toomus (1955) EST, Birger Trolie (1948) NOR, Tiina Trumm (1953) EST, Rein Trump (1928) EST, Anti Tsirel (1972) EST, Epp Tudelepp (1973) EST, Arvo Tulvik (1952) EST, Uno Tönissoo (1927) SWE, Tarmo Türn (1965) EST, Maria Elisabet Ullstrand (1923) SWE, Andres Ulp (1955) EST, Arvo Urbalu (1955) EST, Carl Gunnar Verner Utsten (1923) SWE, Maja Ingegärd Utsten (1925) SWE, Tiina Vabrit -Tibbing (1944) EST, Ivo Vaher (1952) EST, Kalev Vahtras (1951) EST, Priit Vaigla (1956) EST, Taimo Väin (1927) EST, Jorma Väisänen (1953) FIN, Eivo Vald (1973) EST, Meida Valdmets (1945) EST, Signe Valdmets (1973) EST, Albert Valejevs (1985) LAT, Farid Valejevs (1948) LAT, Reet Väljaots (1957) EST, Britt-Marie Vanhanen (1930) SWE, Eino Vanhanen (1928) SWE, Kaur Varma (1947) SWE, Ellen Vaske (1930) SWE, Maid Vassil (1951) EST, Hanka-Hannika Veide (1970) EST, Hannely Veide (1970) EST, Andejs Veinbergs (1954) LAT, Eva Jenny Sofia Vennerberg (1976) SWE, Andrus Ventsel (1974) EST, Pjotr Verhogljad (1970) RUS, Mare Veske (1971) EST, Raivo Vetka (1963) EST, Jan Erik Emanuel Vetterlund (1943) SWE, Endel Vijard (1922) SWE, Fred Villau (1967) EST, Anne-Helle Vilpert (1946) EST, Raivo Vister (1960) EST, Olaf Vitenbergs (1960) LAT, Lea Võsu (1962) EST, Vahur Vuks (1968) EST, Ann Britt Waldemarsdotter (1944) SWE, Ingegerd Christina Wallenstein (1947) SWE, Rut Inez Irene Wanselow (1930) SWE, Stig Rune Mindor Wanselow (1926) SWE, Eivor Margareta Wanström (1937) SWE, Anders Lennart Wass (1935) SWE, Ann-Britt Viola Wegblad (1943) SWE, Hugo Lennart Wegblad (1934) SWE, Monika Susanne Welinder (1954) SWE, Lars Wilhelm Samuel Wessman (1975) SWE, Jan-Erik Torbjörn Westberg (1934) SWE, Siv Gunnel Irene Wikner (1948) SWE, Ingbritt Kristina Wikström (1943) SWE, Ethel Maria Wimnell (1931) SWE, Fred Õigus (1964) EST, Knud Öllgard (1927) DAN, Gunhild Anna-Lisa Ömar (1940) SWE, Maud Helena Östervall (1969) SWE, Gunnel Marie Östlund (1943) SWE, Anna Ingrid Birgitta Öström (1934) SWE, Enn Öunapuu (1917) SWE, Ly Öunapuu (1907) SWE, Helena Margareta Åberg Persson (1949) SWE, Hans Åke Åberg (1946) SWE, Karin Elly Anita Åberg (1949) SWE, Karl Anders Åberg (1942) SWE, Nils Åke Åström (1930) SWE, Signe Ann-Britt Åström (1938) SWE, Sten Leonard Åström (1921) SWE, Soile Marianne Yrjönen (1945) SWE, Gunvor Eugenia Zakrisson (1927) SWE, Aivar Zelmin (1967) EST, Katre Zelmin (1994) EST, Krete Zelmin (1992) EST, Carola Elisabet Zetterström Jansen (1932) SWE