Полный список всех мероприятий: смотрите, как в пятницу будут отмечать День Таллинна!

”Несмотря на то, что в этом году в ходе празднования День Таллинна мы не сможем насладиться разнообразными мероприятиями непосредственно в городской среде, насыщенная программа всё же подарит радость новых открытий и знаний, а также даст возможность прекрасно провести время, — сказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. — Мы возродим старые традиции и создадим новые; пригласим всех интересующихся на виртуальные экскурсии и викторины. В этот раз удовольствие от увиденного и услышанного можно будет получить через электронные каналы. Позитивным является то, что принять участие в электронных мероприятиях можно как непосредственно в момент их проведения, так и после. Мероприятия будут доступны для просмотра и позже, что позволит поделиться ими с друзьями. Электронный диктант может написать любой желающий, независимо от того, находится ли он в Эстонии, в Австралии, или даже в Африке. Главное — наличие доступа в интернет и желание принять участие”.

В 9 часов при участии мэра Таллинна Михаила Кылварта на Рейди теэ будут открыты фонтаны, которые продолжат радовать горожан вплоть до наступления осенних холодов. Прямую трансляцию с церемонии открытия фонтанов можно посмотреть здесь: https://www.tallinn.ee/tallinnapaev/. Господин Юри Куускемаа и герольд Меэлис Секк поделятся со зрителями выдержками из датированного 1282 годом Таллиннского кодекса Любекского права: https://www.facebook.com/events/864036627428114/.

В 10:10 канцелярия Таллиннского городского собрания организует видеотур, в ходе которого председатель горсобрания Тийт Терик познакомит со зданием и историей городского собрания, а также расскажет о том, какие решения принимаются в зале заседаний. Также он покажет, что скрывает спрятанный в стене кабинета председателя Таллиннского горсобрания сейф. В 11 часов будет возможность насладиться мини-концертом ”Яан Пехк и 30 лет Таллиннскому горсобранию”.

В 10:30 персонажи Пийп и Туут, а также их гостья Ленна поднимут настроение детской аудитории своими веселыми историями: https://piipjatuut.tv/landing/bc/U7rvL_qSwS/umrWc1syh0q.