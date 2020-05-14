14.05.2020, 20:58

Полный список всех мероприятий: смотрите, как в пятницу будут отмечать День Таллинна!


EST
Inimesteta vanalinn
Inimesteta vanalinnFoto: Jaanus Lensment

В пятницу, 15 мая, наступит кульминационный момент празднования Дня Таллинна. День, который начнется с открытия фонтанов на Рейди теэ, будет наполнен многочисленными и увлекательными событиями в онлайн-формате, и завершится поздним вечером световой инсталляцией, созданной специально ко Дню Таллинна.

”Несмотря на то, что в этом году в ходе празднования День Таллинна мы не сможем насладиться разнообразными мероприятиями непосредственно в городской среде, насыщенная программа всё же подарит радость новых открытий и знаний, а также даст возможность прекрасно провести время, — сказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. — Мы возродим старые традиции и создадим новые; пригласим всех интересующихся на виртуальные экскурсии и викторины. В этот раз удовольствие от увиденного и услышанного можно будет получить через электронные каналы. Позитивным является то, что принять участие в электронных мероприятиях можно как непосредственно в момент их проведения, так и после. Мероприятия будут доступны для просмотра и позже, что позволит поделиться ими с друзьями. Электронный диктант может написать любой желающий, независимо от того, находится ли он в Эстонии, в Австралии, или даже в Африке. Главное — наличие доступа в интернет и желание принять участие”.

Читайте также:

В 9 часов при участии мэра Таллинна Михаила Кылварта на Рейди теэ будут открыты фонтаны, которые продолжат радовать горожан вплоть до наступления осенних холодов. Прямую трансляцию с церемонии открытия фонтанов можно посмотреть здесь: https://www.tallinn.ee/tallinnapaev/. Господин Юри Куускемаа и герольд Меэлис Секк поделятся со зрителями выдержками из датированного 1282 годом Таллиннского кодекса Любекского права: https://www.facebook.com/events/864036627428114/.

В 10:10 канцелярия Таллиннского городского собрания организует видеотур, в ходе которого председатель горсобрания Тийт Терик познакомит со зданием и историей городского собрания, а также расскажет о том, какие решения принимаются в зале заседаний. Также он покажет, что скрывает спрятанный в стене кабинета председателя Таллиннского горсобрания сейф. В 11 часов будет возможность насладиться мини-концертом ”Яан Пехк и 30 лет Таллиннскому горсобранию”.

В 10:30 персонажи Пийп и Туут, а также их гостья Ленна поднимут настроение детской аудитории своими веселыми историями: https://piipjatuut.tv/landing/bc/U7rvL_qSwS/umrWc1syh0q.

В полдень все любители языка, живущие как в Эстонии, так и за её пределами, смогут попробовать свои силы в э-диктанте (https://www.tallinn.ee/est/Uudis-Homme-saab-end-proovile-panna-Tallinna-paeva-e-etteutlusel?filter_otsing_uudis_rubriik_id=35). Нынешний диктант посвящен легендарным таллиннцам — Яану Кроссю и Георгу Отсу, чей столетний юбилей мы отмечаем в этом году. Текст зачитает известный актер Мярт Аванди. Таллиннское телевидение будет вести прямую трансляцию на городской страничке в Facebook (https://www.facebook.com/tallinnalinn/), в Youtube (https://www.youtube.com/user/TallinnLV), а также на интернет-странице Таллиннского диктанта (https://www.tallinn.ee/etteutlus/).

В 14 часов виртуальные двери распахнет ”Мировое кафе”, в рамках которого молодые люди смогут поразмыслить-подискутировать на важные темы и совместными усилиями придумать решения. Предложения, которые появятся в ”Мировом кафе”, будут переданы таллиннским властям. Вечером, в 19 часов, состоится вечеринка для молодежи в виртуальном формате.

Новую жизнь вдохнут в фотоохоту ”День в Таллинне” (https://www.tallinn.ee/est/Uudis-Fotomuuseum-taaselustab-Tallinna-paeva-fotojahi). Это мероприятие не проводилось с 2004 года. В 11 часов к работе приступят профессиональные фотографы, в течение суток они запечатлеют облик города для будущих поколений. Снимки увековечат в фотокниге ”День в Таллинне” и обнародуют на виртуальной фотовыставке портала Delfi (https://www.delfi.ee/z/tallinnapaev/).

Финальным аккордом празднования станет специально подготовленная ко Дню Таллинна тематическая световая инсталляция — прямая трансляция будет доступна на странице Дня Таллинна.

С полной программой э-Дня Таллинна можно ознакомиться на странице https://www.tallinn.ee/est/tallinnapaev/15-mai-2020.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: