Полномочия Совета по науке и развитию будут расширены

Вопрос о том, как принимаются решения этого уровня по координации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), постановке приоритетов и финансированию, был поставлен также в недавно завершенном отчете о системе оценивания НИОКР и инноваций. Авторы отчета также считают, что принимать эти решения должен Совет по науке и развитию.

”Мы с Советом пришли к единому пониманию необходимости взять на себя большие полномочия в вопросе постановки приоритетов, выбора финансируемых программ и распределения пропорций финансирования”, — сказал руководивший заседанием премьер-министр Юри Ратас. Он выразил надежду, что в результате этого НИОКР в Эстонии будут больше исходить из стоящих перед обществом проблем и получат более четкое социально-экономическое измерение. ”В дальнейшем мы могли бы быть лучше готовыми к проблемам, с которыми уже сейчас или в недалеком будущем столкнемся лицом к лицу, — сказал Ратас. — Например, нам уже сейчас нужно было бы иметь более умные технологии использования сланца и древесины, которые бы помогли наладить более эффективное и экологичное производство”.