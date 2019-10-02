Полномочия Совета по науке и развитию будут расширены

Совет по науке и развитию на сегодняшнем заседании обсудил свою роль в принятии стратегических решений и распределении финансирования. Было принято совместное решение о том, что Совет должен взять в свои руки координацию НИОКР и стратегические решения на министерском уровне.
Вопрос о том, как принимаются решения этого уровня по координации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), постановке приоритетов и финансированию, был поставлен также в недавно завершенном отчете о системе оценивания НИОКР и инноваций. Авторы отчета также считают, что принимать эти решения должен Совет по науке и развитию.
”Мы с Советом пришли к единому пониманию необходимости взять на себя большие полномочия в вопросе постановки приоритетов, выбора финансируемых программ и распределения пропорций финансирования”, — сказал руководивший заседанием премьер-министр Юри Ратас. Он выразил надежду, что в результате этого НИОКР в Эстонии будут больше исходить из стоящих перед обществом проблем и получат более четкое социально-экономическое измерение. ”В дальнейшем мы могли бы быть лучше готовыми к проблемам, с которыми уже сейчас или в недалеком будущем столкнемся лицом к лицу, — сказал Ратас. — Например, нам уже сейчас нужно было бы иметь более умные технологии использования сланца и древесины, которые бы помогли наладить более эффективное и экологичное производство”.
Эту же цель преследовало и обсуждение второго вопроса повестки дня Совета, который представил ректор Тартуского университета Тоомас Ассер. В докладе было отмечено, что новая стратегия НИОКР, инноваций и предпринимательства (TAIE) должна сосредоточиться не на постановке приоритетов в различных областях, а на решении нынешних проблем развития Эстонии. Это означает, что система науки в Эстонии могла бы помогать долгосрочным потребностям развития страны, которые выделены в находящейся в стадии подготовки стратегии ”Эстония 2035”.
Также Совет обсудил внесенные под руководством Министерства образования и науки предложения по распределению финансирования исследований по различным областям. Предложения будут вынесены на принятие решений на следующем заседании совета.
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