Политолог: в этом году Россия планирует сценарий захвата стран Балтии, аналогичный крымскому

Вы здорово нас взволновали, когда заявили, что Россия может попытаться захватить одну из балтийских стран во время пандемии коронавируса. На чем основано Ваше предупреждение?

Я не говорил о прямом захвате балтийских стран, речь шла о более сложной операции, которую можно назвать гибридной войной. Россия хотела бы оказать сильное давление на страны Балтии — на все три одновременно, для того, чтобы они покинули НАТО. Т.е. создать такую ситуацию, когда НАТО не сможешь прийти на помощь, в результате чего блок распадется, а страны Балтии окажутся в орбите влияния России, формально оставаясь суверенными и независимыми государствами. Такой процесс можно было бы назвать ”финляндизацией”, по образцу отношений Советского Союза и Финляндии.

Но есть две ключевые трудности; первая — какой casus belli мог бы оправдать давление России на страны Балтии перед международным сообществом? Один из вариантов начала такого вмешательства — возмущение русских, живущих в Эстонии или Латвии, против языковой дискриминации. Вторая трудность заключается в нейтрализации НАТО. С точки зрения России, НАТО бессильно без США. Если бы удалось нейтрализовать вооруженные силы США хоть на 3-4 дня, этого было бы достаточно, чтобы решить проблему. Предполагалось, что президент Трамп выступит посредником в отношениях между Россией и странами Балтии, и предложит форму компромисса, предполагающего выход трех стран из состава НАТО.

Почему этого не произошло?

Этого не произошло, потому что помешали обстоятельства непреодолимой силы: эпидемия коронавируса, а так же учения Defender Europe 2020, которые проводились, в том числе, на территории стран Балтии. Но отказ от этого плана весной не означает, что план исчез. Вполне вероятно, что к нему вернутся в конце лета — начале осени.

В Прибалтике размещены три батальона НАТО, в составе которых солдаты из разных стран. Нападение России на солдат этих стран может привести к конфликту с самими странами. Работает ли такая тактика?

Русские военные полагают, что они могли бы полностью нейтрализовать эти батальоны, т.е. окружить их и не дать покинуть место дислокации. Батальоны не успели бы сделать ни одного выстрела, и у НАТО не было бы оснований обвинять русских в убийстве солдат США или Германии. Сценарий схож с тем, что случилось в Крыму; Крым — отработанная модель, и с точки зрения российских военных эту модель можно экстраполировать на другие территории. Балтия — не единственный регион, которым интересуется Кремль.