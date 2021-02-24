Политолог раскритиковал речь Кальюлайд: решать проблемы — не президентское дело

"Трудно найти критерий, чтобы холодно и разумно оценить качество этой речи. Можно говорить, чего там есть, а чего нет, но я не могу сказать, хороша она, или плоха. У меня есть свое представление о том, как бы я хотел видеть этот формат и эта речь не соответствует моим желаниям.

Я бы хотел бы видеть в речи три компонента: историческая перспектива, наши достижения и взгляд в будущее. Практически ничего из этого я там не услышал.

Зато я услышал длинный перечень проблем нашего общества, сформулированных правильно и холодно, но без намека на то, как их решить, потому что не президентское это дело.

Есть также достаточно проблематичный момент - обращение к жителям Эстонии, которые не являются эстонцами по языку и культуре. Процитирую:

Я понимаю, что вам трудно это понять, но дело обстоит именно так. Мы, эстонцы, нуждаемся в твердом понимании того, что мы будем в состоянии общаться на эстонском языке с теми, кто закончил школу в Эстонии.

Почему нам должно быть трудно понять? Я не эстонец, но я живу в Эстонии. Мне абсолютно не трудно это понять!"