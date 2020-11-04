04.11.2020, 14:27

Политолог Пеэтер Тайм: если Трамп останется у власти, то он может распустить НАТО. Для Эстонии это плохо

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Политолог Пеэтер Тайм: если Трамп останется у власти, то он может распустить НАТО. Для Эстонии это плохо
Foto: CHRISTIAN HARTMANN-POOL/SIPA

Эстонский политолог Пеэтер Тайм считает, что если президентом США останется Дональд Трамп, то он может распустить НАТО. Такое развитие событий для Эстонии крайне нежелательно. Об этом политолг заявил во время записи подкаста, который в ближайшее время будет опубликован на RusDelfi.

Тайм вспоминает, что в 1991 году, когда Эстония получила независимость, страна консенсусно взяла курс на Запад. По словам политолога, Эстония тогда хотела примкнуть к развитым капиталистическим странам и стремилась стать членом ЕС и НАТО.

"НАТО — это военно-политический союз, возглавляемый США. Если США решат, что НАТО больше не нужен, тогда его не будет. Последние четыре года Трамп ведет к тому, чтобы распустить НАТО. Если он останется президентом, то я прогнозирую, что в следующие четыре года он это и сделает. Но я считаю, что Эстонии НАТО нужен", — говорит Тайм, напоминая о Статье 5-й Североатлантического договора, согласно которой вооруженное нападение на одну из стран альянса будет рассматриваться как нападение на них в целом.

Политолог уверен, что членство Эстонии в НАТО, а также присутствие здесь как натовских, так и американских войск, является гарантией безопасности. Также политолог указывает на то, что за последние четыре года Трамп рассорил между собой европейские страны и Америку, о чем даже многие и подумать не могли начиная с 1945 года.

При таком курсе, как предполагает политолог, Америка и ЕС разойдутся по разные стороны. "А это для нас очень и очень плохо", — говорит Тайм.

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