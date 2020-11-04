Политолог Пеэтер Тайм: если Трамп останется у власти, то он может распустить НАТО. Для Эстонии это плохо

Тайм вспоминает, что в 1991 году, когда Эстония получила независимость, страна консенсусно взяла курс на Запад. По словам политолога, Эстония тогда хотела примкнуть к развитым капиталистическим странам и стремилась стать членом ЕС и НАТО.

"НАТО — это военно-политический союз, возглавляемый США. Если США решат, что НАТО больше не нужен, тогда его не будет. Последние четыре года Трамп ведет к тому, чтобы распустить НАТО. Если он останется президентом, то я прогнозирую, что в следующие четыре года он это и сделает. Но я считаю, что Эстонии НАТО нужен", — говорит Тайм, напоминая о Статье 5-й Североатлантического договора, согласно которой вооруженное нападение на одну из стран альянса будет рассматриваться как нападение на них в целом.

Политолог уверен, что членство Эстонии в НАТО, а также присутствие здесь как натовских, так и американских войск, является гарантией безопасности. Также политолог указывает на то, что за последние четыре года Трамп рассорил между собой европейские страны и Америку, о чем даже многие и подумать не могли начиная с 1945 года.

При таком курсе, как предполагает политолог, Америка и ЕС разойдутся по разные стороны. "А это для нас очень и очень плохо", — говорит Тайм.

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