Политиков травят в интернете и в реальности. Кто за этим стоит? Когда начинать бояться?(1)
Ненависть из соцмедиа и электронных писем переходит в реальную жизнь, а обидчиков трудно наказать.
Ненависть из соцмедиа и электронных писем переходит в реальную жизнь, а обидчиков трудно наказать.
Садовая ярмарка в Тюри, пожалуй, последнее место, где найдутся причины для разговоров на повышенных тонах. Но не в этом году, пишет EPL.
Предвыборные ярмарки — горячее место для политиков. Люди там никуда не торопятся, можно поболтать, раздать ручки-шарики-листовки. Обычно все проходит мирно. Кто хочет пообщаться в палатке — делает это. Кто не хочет — сосредоточивается на товаре.
Но на ярмарке этого года, например, реформист Таави Рыйвас, баллотирующийся в Европарламент, был ”яростно раскритикован”: один человек его долго преследовал и громко объяснял, основываясь на позициях EKRE, что ЕС — зло.
Интересные моменты предвыборного времени может припомнить и Кая Каллас. Она ехала на микроавтобусе со своим изображением, и, пока стояла на светофоре, к ее автомобилю ломанулся мужчина со сжатыми кулаками и начал дергать дверь. Но отскочил, когда увидел, что Каллас с ребенком.
Какова была цель этого человека, чего он хотел — неизвестно.
К угрозам в интернете политики давно привыкли. Например, перед выборами Каллас поступило сообщение: ей посоветовали запомнить один автомобиль, потому как будет возможность — она под него попадет.
В конце срока бывшего правительства глава МВД Катри Райк, по ее словам, за свой недолгий срок службы переслала в полицию несколько писем двусмысленного содержания. Но она признала: если только этим и заниматься, ни на что другое вообще времени не останется.
Политик должен быть достаточно толстокожим, ведь на них в интернете пытаются воздействовать даже через близких друзей. ”Самое ужасное — это когда близких друзей поливали грязью, бывало и такое”, — поделилась Райк. Она добавила, что в плане интернет-агрессии достаточно трудно решить, с какого момента нужно быть действительно осторожным.
Под постами самых активных и заметных политиков, особенно, если посты эти каким-то боком касаются EKRE или близких им тем, часто начинается злостная брань, сдобренная угрозами.
В Facebook, например, кнопка ”заблокировать” пользуется популярностью. Рыйвас, например, заблокировал порядка 460 человек. Она и есть главный помощник политиков, ведь в Эстонии достаточно затруднительно кого-либо наказать за разжигание розни. Полиция может завести дело лишь тогда, когда вместе разжиганию сопутствует прямая опасность для жизни, здоровья или имущества человека.
На этот счет некоторый политики отмечают, что ”интернет-разжигатели” прямо-таки учились ходить по тонкой грани, но ни в коем случае не пересекать ее.
”Мыло и веревку надо? Табуретку выбьешь сам”, — написал один деятель под постом Рыймонда Кальюлайда о выборах.
Когда у написавшего начали узнавать, что он имеет в виду, поначалу он посоветовал читать между строк. На вопрос, что же там читать, он ответил: ”Провоцируешь? Почему? Знаешь же, что дурак не я”.
Кто разжигает рознь в интернете? Ни у кого нет доказательств, что это заказала бы или оплатила бы EKRE. Однако сейчас днем с огнем не сыщешь политика, который не считал бы, что подобного рода деятельность как-то организована. Гневные комментарии идут не стабильно, а волнами, будто бы по заказу. И выдающиеся деятели, кажется, хорошо чувствуют и знают границы, переходить которые нежелательно.
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