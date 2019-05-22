Политиков травят в интернете и в реальности. Кто за этим стоит? Когда начинать бояться?

Садовая ярмарка в Тюри, пожалуй, последнее место, где найдутся причины для разговоров на повышенных тонах. Но не в этом году, пишет EPL.

Предвыборные ярмарки — горячее место для политиков. Люди там никуда не торопятся, можно поболтать, раздать ручки-шарики-листовки. Обычно все проходит мирно. Кто хочет пообщаться в палатке — делает это. Кто не хочет — сосредоточивается на товаре.

Но на ярмарке этого года, например, реформист Таави Рыйвас, баллотирующийся в Европарламент, был ”яростно раскритикован”: один человек его долго преследовал и громко объяснял, основываясь на позициях EKRE, что ЕС — зло.

Интересные моменты предвыборного времени может припомнить и Кая Каллас. Она ехала на микроавтобусе со своим изображением, и, пока стояла на светофоре, к ее автомобилю ломанулся мужчина со сжатыми кулаками и начал дергать дверь. Но отскочил, когда увидел, что Каллас с ребенком.

Какова была цель этого человека, чего он хотел — неизвестно.

К угрозам в интернете политики давно привыкли. Например, перед выборами Каллас поступило сообщение: ей посоветовали запомнить один автомобиль, потому как будет возможность — она под него попадет.