03.10.2019, 19:40

Политики стран Балтии бойкотируют праздничные мероприятия Совета Европы в знак протеста против России

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Venemaa Riigituuma valimised Tallinnas
Vene saatkond TallinnasFoto: Tiit Blaat

Парламентарии стран Балтии, Украины и Грузии во вторник заявили, что отказываются участвовать в официальных мероприятиях по случаю 70-летия Совета Европы (СЕ) в знак протеста против возвращения России в Парламентскую ассамблею СЕ (ПАСЕ).

Главы делегация Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии и Украины указали, что они так хотят привлечь внимание к "отказу от ценностей СЕ и послушанию неуважительным требованиям и финансовому саботажу Российской Федерации".

Парламентарии пяти стран сообщили о создании группы Baltic Plus, в которой продолжат согласование своих позиций.

Парламентарии европейских стран нынешним летом решили вернуть Россию в ПАСЕ. Литовские политики назвали это ненадлежащим попустительством.

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