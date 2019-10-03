Политики стран Балтии бойкотируют праздничные мероприятия Совета Европы в знак протеста против России

Главы делегация Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии и Украины указали, что они так хотят привлечь внимание к "отказу от ценностей СЕ и послушанию неуважительным требованиям и финансовому саботажу Российской Федерации".

Парламентарии пяти стран сообщили о создании группы Baltic Plus, в которой продолжат согласование своих позиций.

Парламентарии европейских стран нынешним летом решили вернуть Россию в ПАСЕ. Литовские политики назвали это ненадлежащим попустительством.