Политика осталась в прошлом: бывший министр Урве Пало нашла новую работу

Novoloto входит в ведущий международный концерн Novomatic AG, которому принадлежат сети казино Fenikss Casino и Grand Prix.

В июле прошлого года Урве Пало неожиданно ушли с поста министра предпринимательства и инфотехнологий, а также из Социал-демократической партии. В распространенном компанией пресс-релизе Пало сообщила, что казино — для нее новая сфера, представляющая собой увлекательный и ответственный вызов.

Пало закончила экономический факультет Тартуского университета и руководила семь лет эстонским отделением крупного французского концерна Saint-Gobain Isover.

Novoloto оперирует 22 игровыми залами по всей Эстонии, помимо Таллинна казино предприятия расположены в Тарту, Нарве, Пярну, Вильянди, Раквере, Йыхви и Кохтла-Ярве. Компания предоставляет работу 300 сотрудникам.