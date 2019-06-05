Политика осталась в прошлом: бывший министр Урве Пало нашла новую работу

Урве Пало, ушедшая весной этого года из политики вместе с истечением полномочий депутата Рийгикогу, в июне приступила к работе в сети казино, заняв пост исполнительного директора компании OÜ Novoloto.
Novoloto входит в ведущий международный концерн Novomatic AG, которому принадлежат сети казино Fenikss Casino и Grand Prix.
В июле прошлого года Урве Пало неожиданно ушли с поста министра предпринимательства и инфотехнологий, а также из Социал-демократической партии. В распространенном компанией пресс-релизе Пало сообщила, что казино — для нее новая сфера, представляющая собой увлекательный и ответственный вызов.
Пало закончила экономический факультет Тартуского университета и руководила семь лет эстонским отделением крупного французского концерна Saint-Gobain Isover.
Novoloto оперирует 22 игровыми залами по всей Эстонии, помимо Таллинна казино предприятия расположены в Тарту, Нарве, Пярну, Вильянди, Раквере, Йыхви и Кохтла-Ярве. Компания предоставляет работу 300 сотрудникам.
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